集團10％採綠電 元大金成為典範

元大金布局綠電再有創舉。繼2020年開全體金融業先河，率先讓元大金旗下四家證券、銀行據點帶頭100％使用綠電之後，元大金再宣布新計畫，預計從2021年第三季開始，將集團總用電量的10％改為採用綠電，由旗下五大子公司元大證券、元大銀行、元大人壽、元大期貨及元大投信加入響應，元大金在綠電使用上也再開新里程埤，是全國首家承諾2022年達成綠電使用率達10％的金控集團。

元大金因應「巴黎氣候協議」達成「2030年全球減碳50％，2050年達到淨零碳排」的目標，接軌國際布局積極，集團總採購綠電度數將達到375萬度，等同於減碳2,000公噸，超過五座大安森林公園的年度碳吸納量。

台灣綠電市場2017年電業法修正迄今逾三年，從試辦綠色電價到銷售再生能源憑證直至開放綠電自由市場交易，企業得以直接採購綠電，2020年開啟台灣綠電交易元年。

隨著2020年1月1日起，用電大戶條款（再生能源發展條例第12條規範）上路，綠電需求將出現爆炸性成長，對此元大金控超前部署，再次與綠電售電業者瓦特先生合作規劃擴大使用綠電，覆蓋率達集團總用電量10％，不僅有助於降低溫室氣體排放，更率先樹立金融業自發性支持再生能源產業及環境永續領先指標。

儘管依據用電大戶條款，金融產業因產業特性，耗能需求未及科技、製造業高，因此未被納入用電大戶名單，但元大金仍自我要求，衡量整體用電情況及順應國際減碳趨勢，不僅自發性擴大使用綠電，還預定提前於2022年達成使用率10％的目標，結合長期以來推行ISO 50001能源管理系統，使能源管理績效整體提升近10％、減少碳排放逾4,000公噸，旗下316個營業據點更全數完成ISO 14064-1溫室氣體盤查，覆蓋率達100％，且皆通過第三方查驗，均為元大金近期執行金融業環境永續措施的重要成果。