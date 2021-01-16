新竹捐血中心攜手國際同濟會舉辦 110年捐血月活動

農曆年節將至，天氣預料寒冷多雨，影響民眾捐血行動力，加上學生族群放寒假等因素，捐血量減少，為維持近日及年節期間各醫院穩定供血，每年農曆年前的1個月訂為「捐血月」，呼籲社會大眾踴躍捐血、傳遞溫暖溫心，為提升農曆年節前捐血量，新竹捐血中心於今(16)日(六)10時於桃園區同德六街(捐血亭)舉辦 「捐血有你，愛不止息」捐血活動，今年與國際同濟會台灣總會47屆桃園區共同辦理，當天出動五輛捐血車，並結合桃園捐血站及南門捐血室，希望邀請熱血的民眾站出來參與愛心盛事，寒冷的冬天希望提升捐血量。

桃園市藝文中心周遭停放捐血車供民眾捐血。圖/傅秉祥

新竹捐血中心主任王雲龍感謝國際同濟會台灣總會響應捐血月活動

近年來受到少子化影響，年輕族群的捐血人口逐漸減少，形成捐血斷層，為鼓勵年滿17歲的年輕人捐血，特別以溫馨熱鬧的活動，邀請年輕世代挽起衣袖，養成定期捐血的習慣。此外，為了讓民眾等候捐血不無聊，現場還有免費健康檢查、環保愛地球、反毒反詐騙及交通宣導等活動，營造快樂的氛圍讓大家快樂捐血。新竹捐血中心主任王雲龍感謝國際同濟會台灣總會47屆桃園區響應捐血月活動，動員46個分會及號召千人捐血，讓有需要的病患可以因為我們的付出延續生命。這次我們出動五輛捐血車，預計將募得1,500袋愛心血液，希望號召更多市民挽起衣袖，熱情捐血，使醫療用血不虞匱乏。尤其每年春節前夕，受低溫影響，民眾出門意願低，捐血人明顯變少，但醫院用血量大，血庫常常拉警報，希望大家愛心不放假、踴躍前往各捐血站室挽袖捐血，在寒冷的天氣裡，讓社會注入一股暖流。

國際同濟會桃園區主席胡家智 :目標開創桃園單日1,500袋新紀錄

國際同濟會台灣總會桃園區主席胡家智表示，今天的活動共動員桃園區7個分會一起舉辦此活動，他指出今天的目標是破桃園市1,459袋的舊紀錄、再創1,500代新標竿，胡家智說，由於正值防疫期間，為了讓今天的活動能安全舉辦也特別去租了熱顯像儀並採實名制方式，請民眾全程戴口罩參加活動，今天總共租借了5部捐血車，加上事先已向周遭10個里長拜託，以及原本氣象報告今天會下雨但卻又放晴，此外更祭出捐血一袋就送一包米及家樂福烤雞，因此預估整天應會有破千人以上到場參加，胡主席強調感謝市長上午在百忙中親自蒞臨嘉勉、打氣，他補充說除了今天的活動外還要加碼!號召會員出錢出力，將勸募一台總價700萬元的捐血車給新竹捐血中心! 他強調有信心破紀錄!籲請各界於今天踴躍到桃園市藝文中心挽袖捐血救人!

國際同濟會台灣總會桃園區會員出錢出力，呼籲民眾響應捐血月活動踴躍捐血救人。圖/傅秉祥

今日出現陽光普照的暖冬天，更吸引民眾踴躍到場排隊捐血。圖/傅秉祥

新竹捐血中心表示活動當日，凡完成捐血者可獲贈豐富實用的民生用品，此外，喜愛蒐集捐血紀念品的捐血朋友，可把握捐血月期間(110/1/10-110/2/10)至各捐血站室響應捐血，蒐集由台灣血液基金會精心設計，具收藏意義的捐血月限量運動帽，詳情逕至新竹捐血中心官網查詢。