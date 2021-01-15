胡志明市台灣商會及國軍台中總醫院攜手簽訂健檢服務契約

越南台商及眷屬的醫療照護添生力軍。胡志明市台灣商會及國軍台中總醫院日前以視訊方式舉行健檢服務契約簽約儀式，國軍台中總醫院未來將提供越南台商及台商眷屬，全方位健康檢查及醫療照顧，讓台商朋友努力拚事業之際，自身健康也能多了一道把關。

這項堪稱越南台灣商會歷來最大醫療檢驗合作項目，在秉持互惠互利原則下，國軍台中總醫院將提供越南台商及眷屬優質健檢服務，也開創國內國軍醫院拓展服務台商的首例。

完成簽約儀式後貴賓合影。圖／業者提供

值得一提的是，此次胡志明市台灣商會及國軍台中總醫院的合作，越南台灣商會聯合總會胡志明市商會會長袁濟凡(昶永集團總裁)及副秘書長葛紫立與陳赴航顧問積極奔走、協調，功不可沒。

受新冠疫情影響，這場簽約儀式別開生面全程採取視訊方式進行，儘管如此，臺、越雙方重要成員還是透過隔空對話，以零距離方式來共襄盛舉，會中院方播放「看見國軍臺中總醫院」形象影片，讓與會人士及遠在越南的台商貴賓，充分瞭解整體環境及相關醫療設備。

簽約儀式後，由洪院長陪同胡志明市台商副會長陳明政等貴賓，前往體檢中心、放射治療中心及醫療大樓，讓貴賓進一步認識國軍醫院在地深耕的努力，陳副會長感謝院方大力支持，努力為台商健康把關，期待疫情趨緩後，越南台商朋友能帶著眷屬，來到臺中總醫院進行健檢或相關醫療諮詢，感受會長袁濟凡(昶永集團總裁)等胡志明市台灣商會幹部們，為越南台商夥伴的用心。