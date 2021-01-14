寒冬因你挽袖而暖，媽咪樂１２３辦捐血活動

台灣血液基金會在今年12月，傳出血庫存量不足的消息，每月用血需遽增至一千袋甚至以上；而在供血方面，近期因連日寒流影響，捐血人數銳減，早已供不應求。

在地深耕24年的媽咪樂健康科技股份有限公司，在新的一年的開端，將於高雄各大捐血室發起捐血活動，捐血即贈送符合5R環境友善的超酵衣潔粒，期待在冷冽寒冬中推廣如此的暖心之舉，也提倡「捐血是一種分享，而不是損失」的正向觀念。

血液至今仍無法以人工血品或人工製品取代，輸血治療更是現代科技無法取代的重要醫療方式；血液治療是重要且關鍵的可延續他人生命的重要支柱！

一個健康的成年人捐血250ml，只占全身血量的5～6%，而且骨髓會加速造血，很快再補充新血；對一位健康的人來說，偶爾捐血不僅不會對健康造成影響，也能幫助平衡體內的鐵質，一次的捐血更能幫助大約三位需要血液捐助的患者。

媽咪樂善盡企業社會責任，持續以行動實踐在地關懷，而舉辦捐血活動以來，已累計超過1萬名捐血人熱情參與，媽咪樂呼籲大家把愛心化為實際行動，讓血庫存量能夠供給無虞。

總經理龍耀宗表示：這次活動期待能募血一千袋以上，希望社會大眾仍能踴躍發揮愛心，即使天氣嚴寒也能為血庫挹注熱血；有意參加的民眾，為表達對捐血人感謝之心，也提供媽咪樂超酵淨白配方－衣潔粒作為贈禮，數量有限，送完為止；更呼籲民眾要配合「防疫新生活運動」，參加捐血時應注意自身健康狀況外，也要自備口罩並全程佩戴，歡迎民眾逗陣來捐血。

活動時間為110年1月23號，高雄市楠梓捐血室、高雄市左營捐血室、高雄市前金捐血室、高雄市鳳山捐血室、高雄市苓雅捐血室、高雄市三民捐血室、高雄市前鎮捐血室。

媽咪樂為您守護居家環境，也邀您為社會盡一份心力。

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