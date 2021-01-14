國際大都會地標公園旁精品宅擁5大優勢

繼大安森林公園精品房頻創高價 新北大都會公園旁重劃區緊追推案

國際級大都會區只要臨地標公園，通常都是房價最昂貴、升值潛力最看好的精品宅聚落，像美國紐約曼哈頓中央公園、台北的大安森林公園、新北大都會公園、台中水湳經貿園區的中央公園、高雄的美術館與農16等地，因為擁有地段等多種優勢，才能緊緊鎖住層峰人士目光，可說是一席難求，更是建商推案必搶之地。

理財專家郭莉芳分析指出，這些大都會區地標公園旁的「國際都會精品宅」為何總能創下區域高房價？除了兼具時尚與身價品味之外，更因為具備以下5大優勢，加上戶數不多，所以很快就能被鎖定搶進，其優勢條件包括(一)鄰近大面積公園，享有綠意景觀、開闊視野；(二)地鐵捷運與快速道路系統，交通便捷；(三)距離商業金融中心車程10分鐘；(四)環境圍繞新興、現代建築群；(五)接近的重要核心行政中心。

像是紐約曼哈頓中央公園(Central Park)，占地約339公頃，坐落於高樓密集的曼哈頓核心位置，自1873年建成，便刺激了周邊地區的房地產開發熱潮，成就了聞名全球的城市高端居住區—上東區。比如2019年1月中央公園南220號 (220 Central Park South)有一套俯瞰中央公園的高層住宅，以2.38億美元成交，換算每坪約台幣1104萬元，仍吸引富豪搶住該區。

不僅在國際大都會城市如此，在北台灣的雙北市，除了大安森林公園圍繞的富人住宅區之外，同樣緊鄰新北大都會公園的二重重劃區，比起目前其他重劃區，因具備前列五大優勢元素，預料將成為下一個國際都市精品宅聚落之列。

新北大都會公園位處台北盆地中央地帶，佔地廣達424公頃，廣大綠地空間相當於16座大安森林公園，比起美國紐約市曼哈頓區的中央公園更大上1.25倍。從高空鳥瞰，二重疏洪道沿線河岸景觀，就像是翡翠帶綠廊閃閃發亮，兩側水岸住宅行情看俏。尤其是三重區二重重劃區面臨大都會公園，挾著雙捷運交通、機捷一站到北車、開車5分鐘可抵西門町的優勢，加上與新北市第二行政中心為鄰，完全具備國際都市精品宅的要件，地段價值大幅提升，躍升台北二環指標。

在台中市的67公頃中央公園，位於廣達254公頃的台中水湳經貿園區內，該園區的中央公園，綠美圖，智慧營運中心，中台灣電影中心等六大公共設施，集結世界各國與台灣設計大師作品，因此中央公園旁的新豪宅建案如雨後春筍，知名建商搶地推案。相對的，高雄的美術館與農16周邊精品豪宅聚落也逐漸成形。

房產專家分析，東京、北京、上海、成都、南京等國際城市，都是以中軸線與環狀交通區塊概念，以台北市核心就是台北車站及總統府，中山北路到圓山、士林官邸這條中軸線。台北市政府正推動以台北車站為中心的都市更新「西區門戶計畫」。

而新北市政府也計畫在三重區設置第二行政中心，未來串聯板橋的行政園區與新莊副都心的中央合署辦公大樓，三重、板橋與新莊三區將建構起「新北市三大軸心」，其中三重區擁有連接國門的機場捷運、台北捷運、新北環狀線捷運，未來勢必成為雙北的大台北核心重鎮，屆時三重的政經文化地位將全面快速升級。

人潮是支撐房市的最大要素，美中貿易戰促使台商回流設置企業總部，三重受惠於交通便利，三重區坐收地利之便，因為離台北市忠孝東路地王核心地段僅有一水之隔、一橋之遙，位居大台北的「二環」邊上，自然也成為企業與建商追逐之地。

像是三花棉業、群光電子、藍天電腦等數10間上市櫃公司，紛紛在三重設立集團總部，形成強大「總部經濟」的產業聚落，就業人口持續移入磁吸建商搶地推案，包括鄉林、國泰、潤泰、冠德、茂德、新濠等大型建商，加緊在三重插旗的腳步，成為房市新興熱區。