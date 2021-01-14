寒流瘋搶電暖器 家電大廠禾聯碩呼籲消費者購買前慎選購物平台

國內半個月內有3波寒流侵襲全台，因溫度驟降，民眾們紛紛購入保暖物品，「電暖器」更是在各大網路及實體販售通路銷售一空。台灣知名智慧家電大廠禾聯碩（5283）在知名線上網路購物平台熱銷的電暖器產品，遭到來路不明在臉書社群上銷售，嚴重侵犯消費者權益，該公司嚴重聲明，並未授權於其相關品牌之合作，更未將非該公司生產的電暖器商品上架至平台進行販售。

禾聯碩也溫馨提醒消費者購買前慎選購物平台，呼籲消費者購買產品時要選擇有信譽跟口碑的購物網站，相關官方合作之通路請至官網查詢，或致電其官方免付費服務專線查詢，維護交易安全。

禾聯碩產品經理張裕仁表示，冷氣團接連報到，帶動保暖電器需求倍增，禾聯碩全系列智慧聯網小家電商品業界最多，電暖器全系列機種齊全，因應消費者需求，其烘被機、除濕機、電毯、免治馬桶也成了冬季熱銷商品。張裕仁強調，禾聯碩產品皆經過安全防燃等測試，使用上非常省心安全。

據了解，此類型來路不明的商品，會以臉書粉絲團方式，擷取其非官方授權之相關產品圖與影音，以大量投遞廣告方式做宣傳，再以「全台缺貨，限量幾台」方式，促使消費者衝動購物，如有做檢舉或詢問與原廠關係，皆一律遭封鎖。民眾在購買商品時千萬要注意其購物網站及貨源以確保自身權益。

禾聯碩在國內家電市場自創“HERAN”品牌，在經營目標上定位為台灣家電之光，近年來已快速發展成為本土家電業者中的知名研發製造商。禾聯碩以口語化”熊HER”及 ”熊Sweet”，完整詮釋對產品”最好””最美”的堅持，以在地化，對社會正向回饋的宗旨做為企業經營方針，以『超越』的精神作為不變的理念跟目標，提供顧客滿意的商品和服務，落實HERAN 熊好、熊Sweet 的承諾。

產品訊息可上官網查詢：https://www.heran.com.tw/