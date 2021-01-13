甚麼力量讓他們堅持22年關懷極弱勢

「送愛心到人間」今年送出4部交通車及1部8人座休旅車

連續舉辦22年的中部社福年度大盛事「送愛心到人間」公益活動，今年因為疫情不能舉辦大型圍爐餐會，仍在今（13日）天上午舉行捐贈儀式，艷陽高照下揭開今年送給10個傳愛單位的神秘禮物，除了捐贈物資總金額超過750萬元，還送出超大驚喜禮物，也就是盲童及多重障礙等極弱勢最需要的交通車，共計捐出4部交通車及1部8人座休旅車，受贈單位皆是又驚又喜，加上天公作美出現的大太陽猶如一股超大暖流，溫暖感動現場每一位嘉賓。

惠明盲校校長陳志福原以為神秘禮物是摃龜！沒想到暗藏最大驚喜禮竟是他們最需要的交通車，並且超乎預期是一部8人座休旅車。圖／王妙琴

「送愛心到人間」發起人也是精湛建設董事長陳志聲，每年都會親自主持，拿起麥克風講的第一句話都是「我很慚愧」，他總是認為自己應該多花點時間親自去關懷盲童及多重障礙的家庭，22年前他還是30幾歲的年輕人，慢飛天使們都叫他「陳叔叔」，過個10年，孩子會叫他「陳伯伯」，現在邁入60歲的他偶爾聽到「陳爺爺」，深感時光飛逝，但送愛心到人間的送暖活動卻持續擴大，他感恩所有企業好友促成這份大愛，並且持續下去，他也衷心希望大家都能像孩子般常保熱情澎湃的心，讓慢飛天使們的師長都能感受到社會的尊重及關愛。

陳志聲認為，多年來看著養育遲緩或多重障礙孩子的家長和照護義工，過程相當艱辛，不只要面對親朋好友異樣眼光的壓力，如果還要承受社會歧視的傷害，那是相當不公平的，有這種小孩的家庭都可稱作「極弱勢」，社會應該給他們更多溫暖及鼓勵。

台灣行動菩薩助學協會理事長陳武華表示，他與陳志聲很巧都是同年同月同日生，感佩他因為22年前對慢飛天使的一句承諾，實現至今，從沒間斷過，足以拍成一部紀錄片。

陳武華也說，台灣行動菩薩助學協會助養1000多位學生，最遠到花蓮及台東，目前也正在號召萬人入會，一個月只要100元，一年1200元就能幫助更多台灣的未來主人翁不要輸在起跑點，期盼如同送愛心到人間一樣不斷將愛散播出去。圖／王妙琴

活動的最高潮在陳志聲與現場所有來賓一起爆破10顆超大氣球揭開神秘禮物，活動送出了4部交通車及1部8人座休旅車，電腦設備、醫療輔具設備、冷氣設備、升降式擺位椅、專業淨化排煙設備、數百項孩子們所需的輔具及輔助器材、百部筆電及數十台家電設備、可自製輔具用的3D列印機、65吋液晶電視、單眼相機、空氣淨化機、殺菌機以及聲光刺激學習器與語言溝通輔助設備等750多萬神祕禮物給受邀的10個社福單位，讓活動現場沸騰。

第22年的送愛心到人間，邀請了彰化家扶發展學園、南台中家扶中心、家扶台中發展學園、雲林家扶發展學園、新北市家扶中心、大同育幼院、惠明盲童育幼院、伊甸基金會、瑪利亞基金會、中華存善慢飛天使關懷協會等10個社福單位師長及慢飛天使代表至活動現場同樂，並且帶回神秘禮物。

由各社福單位選出長期為慢飛天使們辛苦付出的25名年度績優志工，表揚並且頒發自動洗手機以茲鼓勵。圖／王妙琴

為傳承這份【送愛心到人間】的愛與祝福，攜手共同主辦的企業好友包含：台灣行動菩薩助學協會、財團法人燕景社會福利慈善事業基金會、壕錀企業有限公司、禾安投資開發有限公司、仁邑投資開發有限公司、龍寶建設股份有限公司、磐興建設開發有限公司、精銳建設(股)公司、勝群金屬股份有限公司、寶輝建設股份有限公司、香港傳誠集團、寶宇興股份有限公司、精湛建設股份有限公司、LARGAN、卓伯源先生夫人、宏全國際股份有限公司、寶成國際集團財團法人裕元教育基金會、明躍國際健康科技股份有限公司、中揚光電股份有限公司、簡森垣先生夫人、欣向美牙醫診所、美加醫美、精英電腦股份有限公司、新英機械(股)公司、蕙禮股份有限公司、創泰投資股份有限公司、秋雨物流股份有限公司、長堤貿易有限公司、亞洲富泉財匯(股)公司、九陽法律事務所、鼎金國際貿易有限公司、築跡建築師事務所等，共計有32主辦單位與68家協辦單位，捐贈物資總金額超過750萬元。有這麼多好友及企業的支持與關懷，陳志聲深信，這份愛與奉獻的火苗將持續沸騰在台灣各角落。

活動尾聲在現場大合唱-「感恩的心」的旋律中感動溫馨落幕！