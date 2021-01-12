「雙橡園開發」長期深耕城市藝文 年度盛會力邀「頂粵吉品」與「灣聲樂團」合奏動人樂章

秉持「建築．藝術．優+生活」的核心企業理念，雙橡園開發長年深耕城市藝文風貌，以實際行動推廣在地藝文展演，同時將藝術融入建築，深植於住戶的日常生活中。而2021年雙橡園開發年度盛會選在中台灣極具盛名的頂級粵菜餐廳「頂粵吉品」舉辦，更力邀「灣聲樂團One Song Orchestra」一同在時尚奢華的星光廳，以中西合璧形式詮釋你我記憶中膾炙人口的民謠與樂曲，演繹出台灣在地最濃厚情感的聲音。

專門演出台灣音樂作品的「灣聲樂團」，2017年由企業家雷輝先生發起，由台灣新一代作曲家、現任音樂總監李哲藝創辦，因深刻感受到「自身文化」在音樂情感中的角色有多麼重要，於是號召許多年輕優秀的演奏家加入，李總監音樂作品累積約2000首，編曲近5000首，淬鍊出無數動人的作品，且榮獲金曲奬傳統藝術類最佳作曲、最佳創作等獎項，更持續將台灣的音樂名揚於國際展演舞台，讓世界聽見台灣的聲音。

灣聲樂團以西洋古典音樂風格重新演繹台灣經典名曲，呈現兼具傳統與現代交織的台灣本土生命力作品，中西合璧的演出形式廣受讚譽，這次在雙橡園開發年度盛宴除了有耳熟能詳的西方世界名曲，還有阿里山之歌、思想起、鼓聲若響等膾炙人口的民謠老歌，令人耳目一新。

雙橡園開發總經理魏櫂良表示：「音樂是世界共通的語言更是美學的基底，雙橡園以時尚、古典為建築思維中心，近年作品也不斷融合國際級的設計元素，從藝術、美感到生活，持斷擴展整體尺度與國際視野，因此，我們肯定灣聲樂團將古典音樂台灣化，台灣音樂古典化的理念與堅持，更選在為雙橡園1617會館提供專屬服務的行政總主廚賴遠輝所創立的頂粵吉品盛大舉辦，希望透過不同元素的融合，能更專注為城市及住戶帶來更多美學視野及優生活型態。」

其中，自2013年起，雙橡園更連續六年贊助各項大型藝文展演，如2013年秋紅谷音樂祭、國際泰迪熊展，2014年仲夏夜之夢，2015年轉角藝術季，2016年NTSO星空音樂會，2017年十面埋伏，到2018年大型舞台劇「悟空」，將現代美學與傳統藝術融合，為觀眾提供兼具視覺與聽覺享受的炫目美學饗宴，且深獲廣大迴響。

而雙橡園不僅舉辦各項藝文展演，也與多位在地新銳藝術家合作，將其作品納入雙橡園的社區，如「雙橡園1617」王品懿的「驚異之光Amazing Light」及「夢之路The dream way」，皆採用與全球精品製錶同等級的不鏽鋼材，在視野廣闊的街廓及林蔭間，藉由各種角度的視野及光線反射，將周遭的天空、大地、綠蔭、色彩，甚至是建築物及經過的旅人同時相映成一體，讓每個瞬間都是獨特的作品，同時也讓「雙橡園1617」儼然成為城市街廓最時尚的印記。