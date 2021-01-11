全球人壽發展大數據 攜手東吳財精系共同育才

全球人壽關懷台灣教育，深信新世代學子的創新能力能為企業挹注成長與轉型力量，昨(11日)與東吳大學召開捐贈暨合作儀式，在全球人壽總經理馬君碩與東吳大學校長潘維大見證下，啟動全球人壽與東吳大學財務工程與精算數學系暨精算大數據研究中心合作專案，簽署捐贈暨合作備忘錄。期能結合東吳的卓越教學經驗及全球人壽的創新實務精神，互相激盪出好的火花，為全球人壽、東吳大學及金融保險業帶來新的展望。

全球人壽總經理馬君碩表示，非常高興代表全球人壽，與東吳大學財精系精算大數據研究中心簽署捐贈暨合作備忘錄，也讚許東吳大學財精系擁有卓越的教學與研究成果，多年來培育無數任職於各產、壽險公司的優秀畢業系友，包含多位在公司各部門服務數年並嶄露頭角的主管與同仁。此外，更提及全球人壽一直以來致力於成為金融服務業的標竿企業，基於壽險業關懷人、關懷社會的理念，不斷投入資源扮演好企業公民角色，這次的合作案就是落實企業社會責任的延伸，透過這次合作將培育更多人才，彰顯保險業與「人」連結的核心精神，發揮「大數據」及「AI人工智慧」的價值，進而創新客戶體驗，提供客戶更快速便捷、美好的價值服務。

運用科技提供完善保險生態圈

馬君碩總經理進一步說明，目前金融保險業的發展，隨著科技日新月異，從數據資料的蒐集及分析，乃至於到AI人工智慧的應用都日趨重要，而精算與數據的結合更能夠引領保險業跨出成功的一大步。全球人壽成為東吳大學精算大數據研究中心合作夥伴後，未來將與東吳大學強強聯手、展開一連串的合作計劃，包含各項定價、核保、理賠及健康管理等服務，來提升「大數據」及「AI人工智慧」在保險領域之應用與創新，未來甚至能跨業結合醫療、照護等服務，而成為一個更完善的保險生態圈，影響未來的保險行銷服務模式。更希望能藉此結合東吳大學的研究能量及全球人壽的實務機會，讓學生學以致用，吸引更多東吳的優秀學子來到全球人壽就業。

長期捐助各校發展科技、金融 縮短學用落差

教育為國家根本大業，全球人壽秉持著「因為愛 責任在」的品牌理念，與大學合作攜手育才，2015年開始捐助多個大專院校，包括捐助台灣大學全球通識講座課程、政治大學、東吳大學以及贊助臺北大學國際法研究中心論壇及國際金融法、金融法、企業併購相關活動課程使用，去年底更是接連捐助中華大學學校財團法人中華大學、財團法人輔英科技大學，與大專院校聯手育才培才，數年來企業投入已逾2,106萬元。

除了捐助各大學辦理各項實用物創新課程，全球人壽推出「實習生計畫」，以「暑期實習生」和「產學實習生」計劃，鼓勵在學或即將畢業的學生，提前進入職場學習，透過實習經驗加強自我專業能力以及更瞭解自我未來職涯的發展藍圖、縮短學用落差。另外，全球人壽也鼓勵年輕人勇於嘗試，針對畢業就業的學子，連續6年舉辦「MA內勤儲備主管培育計劃」，而已經離校的應屆畢業生或2年以下工作經驗者，也可參加儲備主管甄選，以延攬各類不同專業的人才加入。國內外研究所畢業具有積極、正向、創新、高度企圖心、抗壓性及協調能力佳等特質，且中英文溝通流利者均能加入全球人壽啟動夢想新藍圖。

展望未來，全球人壽將持續落實「一份公益，多方得利」精神，讓環境永續、社會弱勢、公司治理所涉及的人事物，都更幸福有感，並持續在公益耕耘、體育發展及教育成長等面向，許下企業永續承諾。全球人壽致力於擔任好「保障、退休、醫療提供者」的角色，從提供保險顧問分析、投保到售後服務的流程中，將「愛與責任」落實在9大公平待客原則的每個細節裡，提供公平待客的優質服務體驗，以成為保戶最信任的終身夥伴為職志，延伸守護人們一生愛的需求與保障。