搶攻年節商品與宅居商機 美威鮭魚推一品鮭魚海鮮鍋．厚切鮭魚下巴　送禮自用兩相宜

過年送禮，講究年年有餘（魚），尤其在面對美豬、美牛進口而引發社會廣泛關注與討論，也帶起國人注重健康意識、食材源頭與品質，全球最大挪威鮭魚供應商MOWI美威集團，在亞洲首創的鮭魚品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」，今年過年，就主打富含Omega-3不飽和脂肪酸等多種營養素的鮭魚，推出五星輕量外帶年菜，搶攻年菜市場大餅。

Supreme Salmon美威鮭魚堅持「頂級選材、輕鬆料理」，於全台全聯福利中心、美威鮭魚專賣店、美威鮭魚廚房推出五星輕量外帶年菜，包括將海陸雙味菁華完美淬鍊的「美威一品鮭魚海鮮鍋」，嚴選高品質的厚切鮭魚下巴排、鮭魚干貝海鮮丸、當令新鮮時蔬，佐金華火腿、雞骨、瘦肉、瑤柱高湯等食材熬煮而成的一品湯底，可搭配其他豐盛年菜圍爐並食。另外還有真空包裝、完美呈現鮭魚鮮嫩豐厚口感的「美威精選厚切下巴排」，消費者買回家只要依照指示，簡單加熱、慢火燴煮、或烤箱烘烤，即可在10分鐘內，輕鬆做出媲美五星主廚手藝的鮭魚大餐。

考量「輕度開伙」、「宅經濟」的趨勢，美威鮭魚在年節推出煮婦（夫）救星，可10分鐘內優雅上菜的「美威一品鮭魚海鮮鍋」、「美威嫩烤厚切鮭魚下巴排」，1至2人份輕量小包裝、省備料、多樣化、易保存的特色，顛覆傳統澎湃年菜高油、高糖、高熱量的既定印象，無論在餐桌上百搭其他年菜，或是年節假期嘴饞，都不用花太多料理功夫，輕鬆打造健康年節餐桌。

另外，國人喜愛吃鍋物，美威鮭魚專賣店即日起獨家於誠品信義店限量推出鮮美飄香的「美威一品鮭魚海鮮鍋」（定價308元），現點現煮，可搭配白飯大快朵頤，到店即可品嘗，既暖心又暖胃。