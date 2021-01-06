公股行庫房貸信用卡 換新裝

公股行庫2021年強化既有客戶，其中，房貸戶成為兵家必爭之地。土地銀行將就既有房貸戶推出專屬信用卡新戶首刷禮活動，合作金庫銀行今年則是將全新規劃房貸戶的專屬信用卡。

土銀主管分析，既有房貸客群體質優良，就其中未持有信用卡者為優先推展對象提供專屬回饋，以深掘貸款優質客群，強化信用卡滲透率，預計推出的信用卡新戶首刷禮活動，將是一般消費滿2千元送200元刷卡金。土銀也規劃，將按季配合「台灣pay」，爭取知名品牌合作提供高額消費回饋。

合作金庫銀行則是將就核心及利基卡種的不同客群消費行為，推出各類差異化行銷活動。例如如對樂活族群量身打造合庫樂活卡，提供樂活生態圈相關優惠；看重頂級客群高消費力道，持續經營頂級客群，推廣世界卡、無限卡及漢來美食世界卡等；看好小資族群及年輕人消費潛力，深耕年輕e世代族群，提供卡娜赫拉的小動物icash聯名卡及VISA金融卡等。

合庫銀主管指出，2021年即將推出與銀行數位存款帳戶搭配的COMBO 2.0信用卡，提供數位存款客戶專屬優惠，並將重新包裝銀行的房貸卡，瞄準合庫銀廣大的房貸客戶需求，規劃全新行銷活動，希望一點一滴貼近卡友的日常需求，讓銀行的信用卡成為卡友生活中必備的信用卡。

此外，合庫銀的數位存款帳戶2021年規劃推出未成年及驗證信用卡方式開戶，將數位產品年輕化，並開發潛在客戶，搭配相關優惠方案，以進一步吸引客戶申辦。

華南銀行規劃，2021年將強打華銀支付（台灣Pay）紅利平台，透過會員制度及其衍伸的紅利點數服務，提供客戶行動支付消費即累點、兌點享立折等優惠，提高使用華銀支付（台灣Pay）消費意願及忠誠度。

為有別於市面上頂級卡所提供之尊榮體驗，華銀擬借鏡The One南園人文休閒客棧服務頂級客戶經驗，與地方特色商家及展演中心合作，規劃舉辦專屬頂級卡卡友獨享的免費體驗音樂晚宴、旅宿及名人課程等，塑造頂級卡藝文特色形象。

一銀 衝中小企、房貸放款

第一銀行2021年最新的目標是總放款成長6～7％，其中，中小企業放款，成長率較高，為7～8％。而在房貸方面，由於央行調整不動產貸款針對性審慎措施，預估整體房市將以自住買盤為主，預期房貸餘額持平或微幅成長。

一銀主管分析，2020年第四季起因政策性房貸與信貸利率優惠措施結束後，一銀的淨利收與利差可望觸底反彈，加上農曆年前為房貸傳統旺季，加上美國大選結果底定後不確定因素消除，均有助企業戶的貿易量能增長，預料仍將帶動另一波放款需求潮。

一銀主管說，對於2021年國內房市看法，主要是因央行不動產貸款針對性審慎措施，對投資客影響較大，房市或有降溫，轉以剛性自住買盤為主，交易量及房價預估微幅修正。

一銀統計至2020年11月底，房貸餘額約4,955億元，較2019年年底的4,742億元微幅成長，疫情逐步減緩，加以市場資金充沛且房貸利率仍處於相對低檔，有助於提升房市成長動能。

至於央行新增個人「全國自然人第三戶（含）以上購置住宅貸款」管控措施，一銀主管說，對於一般民眾購買第三戶貸款才會受到影響，對銀行來說未來將以自住買盤的貸款為主。也因如此，一銀的房貸政策，將持續耕耘優質客戶，如薪轉戶、特選客戶、優質客戶、財管戶等，並提供優惠專案貸款及持續推廣「樂活房貸」及「以房養老房貸」。

華南銀行分析，由於華銀從2010年以來皆有「投資客群」內部管控機制，央行本次措施對銀行的影響不大。因此，房貸仍將持續深耕既有房仲通路及分群定價外，積極爭取優質建商的整批分戶貸款。但為提升銀行的整體收益，將持續拓展房貸以外的其他個金放款業務，如智慧靈活房貸、股票靈活金、吉享保信貸、都更危老重建等貸款業務。