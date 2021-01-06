尚芮公寓SERIF吸引企業二代菁英置產 已購客中部新創企業主佔比達三成以上
近年來專注高端住宅開發的大陸建設以專業實力穩站台灣市場，近年更將視角擴展至國際；首次揮軍美國，與厚生集團及當地開發商L37 PARTNERS共同合作，開發位於舊金山街區中心Market Street的百億大案「尚芮公寓SERIF」。
稀有的基地條件與細緻規劃，吸引台灣不少企業二代菁英關注，台灣可銷售的36戶公開短短一個月已銷售4成，中部富豪佔比更達3成以上，熱度驚人。
舊金山不僅被譽為「最受美國人歡迎的城市」更是美國眾多人才資源及國際經濟流通匯集的核心要地，矽谷產業園區更是全球最重要的金融科技中心，包括FaceBook、Google、Yahoo等企業皆以此為總部。
由於舊金山三面環海且內陸有山，加上嚴格的建築法規限制，可開發的土地相當稀少，而不斷湧入的科技行業人員造成房屋供不應求，尤其作為舊金山中心的主要交通動派Market Street周邊更是一房難求，如「尚芮公寓SERIF」這樣的規劃堪稱區域絕無僅有，一推出即為區域投下話題震撼彈。
大師房屋董事長陳建慶表示，中部有不少傳產富豪、隱形富豪在國際皆有事業佈局也有不少人選擇將子女送往國外深造，「尚芮公寓SERIF」可作為子女讀書時的宿舍或是出差舊金山時的居所，此外，這些富豪具有國際性的視野與格局，對於這樣稀有性的產品自然相當關注，詢問度熱絡。
「尚芮公寓SERIF」基位在最精華的Market Street及Turk Street的黃金交匯處，緊鄰市政中心與聯合廣場、渡輪大廈，地鐵、輕軌、纜車、巴士及路面電車五鐵共構的絕對交通優勢，也可透過完整交通路網直達舊金山國際機場、奧克蘭、柏克萊等大學，生活、交通機能皆相當完善充實。
住宅規劃242戶，以實坪制規劃11-35坪作為套房及1-2房住家使用，主力產品總價約100萬美元，公設則規劃瑜珈室、健身中心、寵物水療中心、全天候接待大廳，更於頂樓打造造景屋頂平台、日光Lounge與私人宴會廳。
此外，「尚芮公寓SERIF」與Sydell Group飯店集團合作，以創意商店共享的模式進行複合式整體開發，將規劃有236間客房的飯店，一樓空間除了有舊金山傳奇的Magic Theatre之外，還與包括花店、餐廳、酒吧在內的幾家當地企業共享空間，與Market Street的城市能量相互呼應。