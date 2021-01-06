尚芮公寓SERIF吸引企業二代菁英置產 已購客中部新創企業主佔比達三成以上

近年來專注高端住宅開發的大陸建設以專業實力穩站台灣市場，近年更將視角擴展至國際；首次揮軍美國，與厚生集團及當地開發商L37 PARTNERS共同合作，開發位於舊金山街區中心Market Street的百億大案「尚芮公寓SERIF」。

稀有的基地條件與細緻規劃，吸引台灣不少企業二代菁英關注，台灣可銷售的36戶公開短短一個月已銷售4成，中部富豪佔比更達3成以上，熱度驚人。

大陸建設張良吉董事長表示，「尚芮公寓SERIF」是在海外第二個推案，，碰巧也是住宅與飯店的結合，尚芮公寓位在舊金山Market streets大道上，商場、辦公、飯店及地鐵匯集，更是高科技人才聚落，相當適合台灣人自用及投資，台灣飛舊金山只要12小時航程，當地民族包容度很大，普遍租金投報率有4.5％以上，目前只開放36戶給台灣人購買。圖／王妙琴

舊金山不僅被譽為「最受美國人歡迎的城市」更是美國眾多人才資源及國際經濟流通匯集的核心要地，矽谷產業園區更是全球最重要的金融科技中心，包括FaceBook、Google、Yahoo等企業皆以此為總部。

在尚芮公寓Serif的頂樓向外看，正好將舊金山灣區最蓬勃發達的區塊，一覽無遺。圖／業者提供

由於舊金山三面環海且內陸有山，加上嚴格的建築法規限制，可開發的土地相當稀少，而不斷湧入的科技行業人員造成房屋供不應求，尤其作為舊金山中心的主要交通動派Market Street周邊更是一房難求，如「尚芮公寓SERIF」這樣的規劃堪稱區域絕無僅有，一推出即為區域投下話題震撼彈。

大師房屋董事長陳建慶表示，中部有不少傳產富豪、隱形富豪在國際皆有事業佈局也有不少人選擇將子女送往國外深造，「尚芮公寓SERIF」可作為子女讀書時的宿舍或是出差舊金山時的居所，此外，這些富豪具有國際性的視野與格局，對於這樣稀有性的產品自然相當關注，詢問度熱絡。

「尚芮公寓SERIF」1月4日公開記者會，L37 Managing Partner歐慧瓊（圖左）特地飛到台灣開幕介紹，此案歷經7年才正式取得建照動工，舊金山政府對於工程管理及審核相當嚴謹，這是歷史價值性很高的住宅飯店案，潛力很大。

大師房屋副總經理蔡詠綸也表示，2012年大師房屋開始推動海外不動產就是從舊金山開始，舊金山是個很有活力的城市，超過一半40歲不到的單身科技人才，鄰近史丹佛等知名學府，SERIF在建過程已經形成話題，多達1000位舊金山民眾在SERIF官網上預約。

圖／王妙琴

「尚芮公寓SERIF」基位在最精華的Market Street及Turk Street的黃金交匯處，緊鄰市政中心與聯合廣場、渡輪大廈，地鐵、輕軌、纜車、巴士及路面電車五鐵共構的絕對交通優勢，也可透過完整交通路網直達舊金山國際機場、奧克蘭、柏克萊等大學，生活、交通機能皆相當完善充實。

「尚芮公寓SERIF」每一戶住宅都是一塊空白畫布，住戶可以完全表現自己的個人風格。圖／業者提供

住宅規劃242戶，以實坪制規劃11-35坪作為套房及1-2房住家使用，主力產品總價約100萬美元，公設則規劃瑜珈室、健身中心、寵物水療中心、全天候接待大廳，更於頂樓打造造景屋頂平台、日光Lounge與私人宴會廳。

「尚芮公寓SERIF」室內以清水混擬土、削光黑金屬、磁磚與石材， 鋪陳絕對現代、帶有都會時尚的空間氛圍。圖／業者提供

此外，「尚芮公寓SERIF」與Sydell Group飯店集團合作，以創意商店共享的模式進行複合式整體開發，將規劃有236間客房的飯店，一樓空間除了有舊金山傳奇的Magic Theatre之外，還與包括花店、餐廳、酒吧在內的幾家當地企業共享空間，與Market Street的城市能量相互呼應。