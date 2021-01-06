市區1字頭告終！營建成本反映房價　北屯廍子坐二望三

台中擁有天候穩定、交通便利等優勢，吸引外地客紛紛移居，日前更被CNN評選台灣最宜居城市。綜觀各區，北屯區今年前11個月淨遷入居冠；受惠人口紅利挹注，近年推案大爆量，又以房價最親民的廍子重劃區備受青睞，然而礙於土地及營建成本堆高，盤點近期新案開價，最後1字頭已正式告終。

舊市區最後1字頭告終，北屯廍子房價已站穩2字頭、朝3字頭逼近。圖／總太地產提供

據台中市民政局最新統計，截至今年11月，全市總人口達281萬8,670人，以北屯區28萬6,584人、淨遷入2,353人拿下雙指標冠軍；細看人口分布，廍子里淨遷入816人最多，更以總人口數1萬6,649人躍升北屯第二大里，可說是房市熱區中的最強黑馬。

廍子重劃區緊鄰大坑山區，具備高綠覆宜居優勢，生活機能方面則坐擁東山、樹孝兩大商圈，以及新開設廍子非營利幼兒園、廍子國小；此外，今年受惠中捷綠線通車、Costco二店進駐等利多加持，北屯整體房市熱度攀升，此區以低單價、低總價取勝，成功吸引首購族、小家庭、退休族目光。

然而，今年地價瘋漲、缺工等問題不斷，營建成本反映銷售價格，綜觀廍子重劃區成交數據，「總太聚作」於11月宣告完銷後，舊市區最後1字頭也隨之告終，包括大毅建設新案「人人幸福」每坪開價超過30萬元、即將進場的「大城11月」每坪開價24-28萬元，顯示區域房價已站穩2字頭、朝3字頭逼近。

在地仲介業者指出，正處低利率環境，地價行情也同步凸顯房地產的耐久財價值，「這陣子客戶需求是理性、感性兼具，在購屋選擇上，除非成屋地段較佳，多數客戶仍傾向資金運用空間較大的預售屋，配合銀行優貸方案，有時甚至比租房子還要更划算。」