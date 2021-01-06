磐鈺「昕昕裏山」2021真誠力作 重拾與自然相鄰的舒適感
磐鈺營建機構，在每一塊土地上，從大處著眼，至小處著手，總是不停地思索，如何在每一次作品中，都能帶來豐富的生活體驗，為居住者經營長久安居的歡樂，帶來群體的成長，探究更和諧的社區生活。
磐鈺一直都是市場中特異的品牌，他們經營的方針從來不屈就市場的流行性，舉凡價格的特惠手法或建材議題的炒作，而是回應建築及空間的本質，形塑每一次作品想要打造的生活風格。
磐鈺最初看見這塊土地的美，是因為它近山林、依河岸，地處於低矮的建築群中，未來生活都能擁有遼闊的棟距，享受充裕的光線，欣賞四季的自然景緻。閒散時至環河道漫步，週末時前往山林步道踏青，交通要道與公共建設比鄰而居，步行片刻即達烏日捷運站及烏日市場，周邊公園及學區完善，串連預計2021年動工的 ATT 4 FUN 購物中心，生活滿足感躍居烏日之首。
此次【昕昕裏山】以「自然、質樸、和諧、真摯」來定義未來的家。造型採取抿石子、清水模、現代紅磚、金屬等質樸的基調，細膩的線條勾勒形塑表情，透過錯層陽台表現音符般的律動，搭配各種模矩混凝土色飾板，平衡建築立面量體，讓整體達到一種和諧的狀態。如同一座溫文內斂的美術館，以大地的顏色，人文的姿態，座落在烏日新興路上。
從返家的第一境開始，如同踏入建築大師- 路易斯．康 位於美國德克薩斯州的作品 – 金貝爾美術館，藉由天井發散於圓弧穹頂的自然光，沈穩雅潤的磚牆系統交錯在空間裡，散發著安逸的氣息，讓人從踏進空間剎那，不自覺地開始被空間薰陶，彷如手中抱著幾本小說漫步在靜謐原始的秘境之間。
未來的社區生活，經由團隊策劃了「書食漫漫生活散策」，營造共融式的公設規劃，以飲食與閱讀為主題，串連所有空間進行總體生活營造，在設計之初便以該計劃概念來形塑空間，也就是說在住戶入住社區時，透過這個計劃，便開始投入了【昕昕裏山】特有的社區生活體驗。
磐鈺．昕昕裏山 基本資料
投資興建：恆笙建築開發股份有限公司
營造廠商：恆笙建築開發股份有限公司(甲級營造)
基地位置：烏日區新興路(30米) & 三民街(10米)
建築執照：109中都建字第 2681號
使用分區：商業區
基地面積：2310.53平方公尺（699坪）
結構：RC鋼筋混凝土構造
建築總體規劃設計：直心建築 | 張德昌建築師事務所
總戶數：店鋪2戶、住家140戶
車位：全平面 173位
樓層：地下4樓、地上15樓
座向：座北朝南(社區入口)
預計開工日：110年 06月前
預計完工日：113年 第三季
預約專線：35083589。