磐鈺「昕昕裏山」2021真誠力作 重拾與自然相鄰的舒適感

磐鈺營建機構，在每一塊土地上，從大處著眼，至小處著手，總是不停地思索，如何在每一次作品中，都能帶來豐富的生活體驗，為居住者經營長久安居的歡樂，帶來群體的成長，探究更和諧的社區生活。

磐鈺一直都是市場中特異的品牌，他們經營的方針從來不屈就市場的流行性，舉凡價格的特惠手法或建材議題的炒作，而是回應建築及空間的本質，形塑每一次作品想要打造的生活風格。

磐鈺最初看見這塊土地的美，是因為它近山林、依河岸，地處於低矮的建築群中，未來生活都能擁有遼闊的棟距，享受充裕的光線，欣賞四季的自然景緻。閒散時至環河道漫步，週末時前往山林步道踏青，交通要道與公共建設比鄰而居，步行片刻即達烏日捷運站及烏日市場，周邊公園及學區完善，串連預計2021年動工的 ATT 4 FUN 購物中心，生活滿足感躍居烏日之首。

【昕昕裏山】於1月6日正式公開，運動不必遠行，從基地到知高圳、南寮步道，河堤步道及自行車道都很近，居民能夠親近大自然。圖／王妙琴

此次【昕昕裏山】以「自然、質樸、和諧、真摯」來定義未來的家。造型採取抿石子、清水模、現代紅磚、金屬等質樸的基調，細膩的線條勾勒形塑表情，透過錯層陽台表現音符般的律動，搭配各種模矩混凝土色飾板，平衡建築立面量體，讓整體達到一種和諧的狀態。如同一座溫文內斂的美術館，以大地的顏色，人文的姿態，座落在烏日新興路上。

【昕昕裏山】基地周邊皆是低矮房子，擁有絕美的棟距視野，絕佳的採光通風，從建築外觀看，中間30米的開口讓夏季南風可以流動，光線可以穿透。圖／業者提供

從返家的第一境開始，如同踏入建築大師- 路易斯．康 位於美國德克薩斯州的作品 – 金貝爾美術館，藉由天井發散於圓弧穹頂的自然光，沈穩雅潤的磚牆系統交錯在空間裡，散發著安逸的氣息，讓人從踏進空間剎那，不自覺地開始被空間薰陶，彷如手中抱著幾本小說漫步在靜謐原始的秘境之間。

【昕昕裏山】接待大廳示意圖，往內走是狹長20米的拱型採光長廊，銜接交誼廳、閱覽室，橫向連結到戶外食堂、開放式戲院、花園農場等，極具開創性的設計巧思。圖／業者提供

未來的社區生活，經由團隊策劃了「書食漫漫生活散策」，營造共融式的公設規劃，以飲食與閱讀為主題，串連所有空間進行總體生活營造，在設計之初便以該計劃概念來形塑空間，也就是說在住戶入住社區時，透過這個計劃，便開始投入了【昕昕裏山】特有的社區生活體驗。

磐鈺．昕昕裏山 基本資料

投資興建：恆笙建築開發股份有限公司

營造廠商：恆笙建築開發股份有限公司(甲級營造)

基地位置：烏日區新興路(30米) & 三民街(10米)

建築執照：109中都建字第 2681號

使用分區：商業區

基地面積：2310.53平方公尺（699坪）

結構：RC鋼筋混凝土構造

建築總體規劃設計：直心建築 | 張德昌建築師事務所

總戶數：店鋪2戶、住家140戶

車位：全平面 173位

樓層：地下4樓、地上15樓

座向：座北朝南(社區入口)

預計開工日：110年 06月前

預計完工日：113年 第三季

預約專線：35083589。