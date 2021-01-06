磐鈺「昕昕裏山」2021真誠力作 重拾與自然相鄰的舒適感

磐鈺建設總經理張立杰與知名建築師張德昌在新案公開的模型前合影。圖／王妙琴
磐鈺建設總經理張立杰與知名建築師張德昌在新案公開的模型前合影。圖／王妙琴

磐鈺營建機構，在每一塊土地上，從大處著眼，至小處著手，總是不停地思索，如何在每一次作品中，都能帶來豐富的生活體驗，為居住者經營長久安居的歡樂，帶來群體的成長，探究更和諧的社區生活。

磐鈺一直都是市場中特異的品牌，他們經營的方針從來不屈就市場的流行性，舉凡價格的特惠手法或建材議題的炒作，而是回應建築及空間的本質，形塑每一次作品想要打造的生活風格。

磐鈺最初看見這塊土地的美，是因為它近山林、依河岸，地處於低矮的建築群中，未來生活都能擁有遼闊的棟距，享受充裕的光線，欣賞四季的自然景緻。閒散時至環河道漫步，週末時前往山林步道踏青，交通要道與公共建設比鄰而居，步行片刻即達烏日捷運站及烏日市場，周邊公園及學區完善，串連預計2021年動工的 ATT 4 FUN 購物中心，生活滿足感躍居烏日之首。

【昕昕裏山】於1月6日正式公開，運動不必遠行，從基地到知高圳、南寮步道，河堤步道及自行車道都很近，居民能夠親近大自然。圖／王妙琴

此次【昕昕裏山】以「自然、質樸、和諧、真摯」來定義未來的家。造型採取抿石子、清水模、現代紅磚、金屬等質樸的基調，細膩的線條勾勒形塑表情，透過錯層陽台表現音符般的律動，搭配各種模矩混凝土色飾板，平衡建築立面量體，讓整體達到一種和諧的狀態。如同一座溫文內斂的美術館，以大地的顏色，人文的姿態，座落在烏日新興路上。

【昕昕裏山】基地周邊皆是低矮房子，擁有絕美的棟距視野，絕佳的採光通風，從建築外觀看，中間30米的開口讓夏季南風可以流動，光線可以穿透。圖／業者提供

從返家的第一境開始，如同踏入建築大師- 路易斯．康 位於美國德克薩斯州的作品 – 金貝爾美術館，藉由天井發散於圓弧穹頂的自然光，沈穩雅潤的磚牆系統交錯在空間裡，散發著安逸的氣息，讓人從踏進空間剎那，不自覺地開始被空間薰陶，彷如手中抱著幾本小說漫步在靜謐原始的秘境之間。

【昕昕裏山】接待大廳示意圖，往內走是狹長20米的拱型採光長廊，銜接交誼廳、閱覽室，橫向連結到戶外食堂、開放式戲院、花園農場等，極具開創性的設計巧思。圖／業者提供

未來的社區生活，經由團隊策劃了「書食漫漫生活散策」，營造共融式的公設規劃，以飲食與閱讀為主題，串連所有空間進行總體生活營造，在設計之初便以該計劃概念來形塑空間，也就是說在住戶入住社區時，透過這個計劃，便開始投入了【昕昕裏山】特有的社區生活體驗。

磐鈺．昕昕裏山 基本資料
投資興建：恆笙建築開發股份有限公司
營造廠商：恆笙建築開發股份有限公司(甲級營造)
基地位置：烏日區新興路(30米) & 三民街(10米)
建築執照：109中都建字第 2681號
使用分區：商業區
基地面積：2310.53平方公尺（699坪）
結構：RC鋼筋混凝土構造
建築總體規劃設計：直心建築 | 張德昌建築師事務所
總戶數：店鋪2戶、住家140戶
車位：全平面 173位
樓層：地下4樓、地上15樓
座向：座北朝南(社區入口)
預計開工日：110年 06月前
預計完工日：113年 第三季

預約專線：35083589。

文 王妙琴

工商時報