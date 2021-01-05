銀行業轉戰磊山保經　運用強大平台資源協助客戶作好完善規畫

保險經紀人行業前景看俏，越來越多年輕人為挑戰高薪而嘗試從事保險業務工作。磊山保經業務經理蘇園筑即為一例，她自銀行理財專員毅然轉戰至磊山，放棄原有的資源和待遇，短短4個月內透過磊山教育訓練，即拿下第一座IDA銅龍獎，收入較原職場還多出一倍以上。

蘇園筑表示，當時加入磊山的契機是透過讀書會，瞭解到獨特保經文化，與現今保險市場和民眾需求，而她發現銀行理專只能銷售單一商品，客戶無太多選擇性，也無法為客戶量身訂作適合理財需求，因此她為了長遠職涯發展決定轉換跑道。

磊山安排的新人基礎班能落實業務同仁的基本功，讓身為「白紙」的她獲益良多，培訓的過程中大家互相學習與實際演練，讓這些專業知識成為她的保險養分，獲得客戶的肯定讓她得到最大的成就感。她認為，運用磊山平台上的財務需求分析，能為客戶找到真正符合需求多元商品，協助瞭解保障需求及可承受的風險，在不同的階段提供客戶解決問題。

蘇園筑指出，未來她會持續運用磊山的強大資源，包括取得退休理財規劃顧問（RFA）證照、鑽研陌生開發等課程，並充份發揮保險專長，成為每位客戶信賴的理財顧問，實踐「圓滿人生，築夢踏實」的座右銘。

業務經理沈建成指出，原先在銀行從事信貸工作，但卻無法全方位提供給客戶完善的財務規畫，只能藉由借貸行為解決眼下問題，讓他感到遺憾。因緣際會下他進入磊山團隊，培養自己的保險專業能力，協助保戶作好每個人生階段的保障，成為客戶的專屬理財顧問。

磊山的培訓課程扎實且多元化，如保險健診、IDA財富講堂、稅法、不動產、信託、遺產或贈與等專業知識，讓他能採用「強化式需求分析」瞭解客戶的實際生活狀況，並提供建議方案達成客戶目標。因應高資產或持有不動產族群客戶，他站在客戶立場作換位思考，確實做好人生規畫，以人為本並成就他人。

「收入的背後是完成夢想，而深度瞭解客戶人生需求，成為客戶所信賴的保險理財顧問，是沈建成所嚮往的境界。」他期許未來能成為像律師、會計師或工程師等年收入至少300萬元的「菁英人士」，並成為專業風險規畫師或財務規畫師，且更有召募人才的能力來組織優秀團隊，率領業務夥伴來服務更多保戶為事業目標