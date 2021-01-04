新壽數位轉型 落實公平待客

從保單服務、客群經營、教育訓練著手

FinTech（金融科技）的崛起讓金融業有了不同的風貌，而2020年的新冠肺炎疫情更加速全球的數位轉型，新光人壽看到這趨勢，積極啟動數位轉型，並針對三大部分「保單行政、客群經營、教育訓練」完美轉身，希望帶給客戶最完整的轉型體驗。

新光人壽早在2015年就透過ABCD（AI、Block chain、Cloud Computing、Data）技術推動數位轉型，這幾年更是持續精進，針對多方面強化。在客戶服務方面，新光人壽數位服務發展部資深協理廖晨旭指出，為了因應外部環境的變化，加上客戶接觸與客戶偏好的改變，因此新光人壽針對保單行政數位轉型，其中包含三大層面業務同仁、消費者、後勤風管單位。

針對業務員方面，就是做到客戶服務數位化，更啟動業務員風險管控機制，希望讓業務員不斷成長。其中的風控機制，更是早在一年前就開始進行，並將方法數位化，包含SNA社群網絡分析、業務品質、聯繫資訊、金融工具共用等方面，將在2021年全面驗證，就是希望藉由數位方式，可以針對業務員、用人主管、相關主管，從中查出異常行為，以保障客戶權益。

而在公平待客方面，新光人壽更是確實執行，其中針對普惠金融，也就是讓每位客戶取得金融服務可以達到實質公平，尤其是脆弱性客戶更要強化。新光人壽提供客製化服務，以客戶為中心，提供最佳的使用介面，而且針對身障人員，新光人壽提升無障礙服務，例如推出手語服務，以落實普惠金融。

舉例來說，以前追求形式公平的做法現在要轉變為實質公平，如臨櫃服務過去追求的是平均服務時間，現在則會因應消費者年齡做最佳化調整。

廖晨旭表示，新光人壽的目標是打造數位友善的保險體驗服務，為了達成目標，除了與金融研訓院合作導入「金融友善指數」，更透過數據分析優化服務能量、打造新世代顧客關係管理系統，以真正公平的方式與消費者互動。

而為讓客戶的滿意度提高，新光人壽更是每年調查客戶服務偏好，提供自主數位服務，最新的調查結果顯示，喜好數位服務的客戶從10％提升到15％，因此這方向是對的。

但數位服務可能影響習慣傳統服務的客戶，因此新光人壽是以柔性主導、尊重的方式逐步推進，藉由自主性、易用性的方式引導，讓客戶習慣。對於業務同仁，則是除了數位管道，更在各據點派駐人員協助數位推廣，讓業務員習慣並靈活上手。

新光人壽市場行銷部協理王書彥。圖＼新壽提供

針對客群經營，現在的市場趨勢就是大數據、精準行銷，新光人壽市場行銷部協理王書彥表示，新光人壽的客群經營數位轉型，把客群分為三大族群，以未購買保單的時間為區隔，包含活躍（3年內）、靜止（4～7年）、休眠（7年以上）。但活躍客群僅有15％，如何讓客群啟動，重新購買保單，就要從客戶體驗、業務員體驗來開始。

新光人壽從2019年就推出客戶儀表板，每年針對問題做改版，並設定目標、使用頻率等等，特別針對靜止戶，導入數據，分群、分年齡等方式，並提供業務員話題、時事、精準行銷，拉高客戶名單準確度，搭配客戶洞察、提高拜訪率，讓既有客戶重新啟動，雖然2020年因疫情許多業務員無法拜訪客戶，但會加強這部分，甚至研究日本已同意且上路的「遠距投保」。

新光人壽研修部協理李錫豊。圖＼新壽提供

對於業務訓練、遠距教學，新光人壽研修部協理李錫豊指出，新光人壽啟動教育訓練數位轉型，從3年前強化教育訓練，包含視訊上課、證照輔導等等，就是希望透過這些方式，拉高社群經營、客戶互動，並增加客戶黏著度，且透過新光人壽提供更精密的資料，協助業務員跟著數位環境一起成長。

新光人壽從2011年就開始推出網路平台，針對公司政策佈達、產品資訊、聯播等方式，來強化業務員的廣度、深度，並藉由各種豐富的線上課程，如I學習、稅法教室，讓業務同仁的專業持續提升，且全方位的線上線下學習、客群強力連結，且公司的訓練經費持續往上，讓新光人壽近六年的定著度都是成長，顯示新光人壽的數位轉型獲得成功，也讓公司、業務同仁一起共好、共享、共榮。

此外，新光人壽早在2009年就完成核心系統的轉換工作，因此，較其他壽險同業累積更廣且深的數據資料，因此，新光人壽早在數年前就開始透過數據分析賦能的方式，來提升商品服務能量，並透過「資料策展」機制，鼓勵新光人壽的員工透過內外部數據資料串連與分析、腦力激盪出各種客戶導向的創新應用服務。

整體來說，新光人壽將持續不斷透過數位轉型，打造兼具公平待客、便捷且有感的特色保險體驗服務，創造消費者、合作夥伴與新光人壽的多贏局面，為即將到來的未來保險世代做好最佳準備。