美股2020年驚濤駭浪 封關日再攀歷史新高

美股2020年封關日收紅，道瓊指數與標普500指數漲幅均逾0.6%，攻上歷史新高點。科技股在這驚濤駭浪的年度表現亮眼，帶動那斯達克指數漲逾43%，創11年來最佳表現。

美股歲末年終交易清淡，今天拉尾盤，道瓊工業指數終場上漲196.92點，漲幅0.65%，收在30606.48點。標準普爾500指數上漲24.03點，漲幅0.64%，收在3756.07點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲18.28點，漲幅0.14%，收在12888.28點。

道瓊指數與標普500指數今年分別第14、33度創歷史收盤新高，年線分別上漲7.2%、16.3%。那斯達克指數離歷史高點僅差約10點，年線漲幅達43.6%，創下2009年以來最佳全年表現。

隨著2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）改變民眾生活樣貌，居家時間拉長，「宅經濟」概念股備受追捧，經營模式禁得起疫情考驗的科技大廠股價也扶搖直上。

蘋果公司（Apple）全年股價飆漲近81%，為漲勢最猛的科技權值股。亞馬遜（Amazon.com）緊追在後，全年漲幅逾76%。微軟（Microsoft）與臉書（Facebook）同期分別勁揚41%、33%，Google母公司Alphabet漲幅也逼近31%。

電動車大廠特斯拉（Tesla）度過豐收的一年，全年股價暴漲逾7倍，躍居全球市值冠軍車廠，且在連5季獲利後於12月打進標普500指數。

視訊軟體廠商Zoom在疫情期間爆紅，全年股價漲近4倍。居家健身器材公司Peloton同期漲幅也超過4倍。影音串流霸主網飛（Netflix）受惠居家看片訂戶增加，全年股價大漲67%。

費城半導體指數今天上漲0.42%，收在2795.5點，全年漲幅達51.1%。

今年半導體股走勢可說是幾家歡樂幾家愁。輝達（NVIDIA）與超微（AMD）全年股價都翻倍，台積電美國存託憑證（ADR）同期飆漲逾87%；昔日一哥英特爾（Intel）則嚐到決策錯誤苦果，全年股價跌逾16%。

回顧這一年，美股上沖下洗有如坐雲霄飛車，春季從高點墜落的賣壓超乎想像，觸底反彈後收復失土的速度也令人咋舌。

歐美陷入2019冠狀病毒疾病危機時，美股2月至3月市值一口氣蒸發約1/3，道瓊指數多次單日暴跌逾2000點。金融市場人心惶惶之際，美國國會通過多項法案授權政府撒下數兆美元支撐經濟，聯邦準備理事會（Fed）將基準利率砍到逼近零、示意無限量收購債券、設立多項緊急貸款機制，有助美股止血。

美股3月23日觸底，自此展開絕地大反攻。在科技股領軍下，標普500指數與那斯達克指數9月初率先突破疫情爆發前高點，道瓊指數11月中跟進，完全收復疫情期間失土。

在低利環境中，股市投資魅力更勝相對安穩的債市，許多散戶不願錯過這波漲勢，紛紛「上車」。美股錢潮源源不絕，3大指數今年創歷史新高合計超過100次，科技權值股猛飆之餘，疫情爆發之初慘遭拋售的航空、銀行與能源股近期也鹹魚翻身。

這波買氣刺激美股今年締造多項里程碑，包括道瓊指數首次衝破3萬點、那斯達克指數首度站上1萬點大關。蘋果公司市值突破2兆美元，重返全球市值冠軍企業寶座。

即使美國冬季疫情不斷惡化，防疫限制再起，美股第4季仍漲勢不墜，3大指數漲幅都超過10%。美國總統大選爭議緩和、2019冠狀病毒疾病疫苗開始施打、9000 億美元追加經濟振興方案過關，都讓投資人迎接2021年到來時有樂觀的理由。