後疫情新「食」代　大古無毒輕量鑄鐵鍋吸買氣

年節送禮送健康 歲末最終檔「鑄」福帶回家

後疫情新「食」代來臨，配合台灣人飲食習慣改變，不僅在家煮的比例提高，對於飲食安全也更加注重。台灣精品鑄鐵食器品牌——大古鑄鐵推出歲末年終優惠活動，無毒輕量鑄鐵鍋吸引買氣，更因應年節送禮需求，多款具祝福寓意的鑄鐵壺也推出全通路的優惠價，還有來自台灣水源保護區的稀有自然農法白茶、野生紅茶，做為年前拜訪的伴手禮別緻又體面。

疫情改變飲食生活型態 無毒輕量鑄鐵鍋聚買氣

根據全球市調公司尼爾森（Nielsen）調查報告顯示，自疫情爆發後，台灣選擇在家自己煮的民眾成長近兩成，不少原本習慣在外用餐的消費者，逐漸將外食頻率減少，除了減少染疫風險，也比以往更加注重吃的健康。

以獨家「陶瓷模」高精密打造品牌所有鑄鐵壺、鑄鐵鍋的MIT品牌 大古鑄鐵，堅持使用「100%進口原礦生鐵」，每批原料皆經過重金屬殘留測試，且堅持不使用對健康有疑慮的化學塗層，表面均使用大古鑄鐵特有的二價鐵(Fe2+)技術處理，能在烹調、煮水時釋出易於人體吸收的二價鐵離子，將中性水改變成弱鹼性，幫助改善體質。如此兼具實用、健康、無毒的鑄鐵食器，是不少關心食安議題的消費者首選品牌，甚至吸引許多海外消費者跨海選購。

一直以來受到消費者喜愛的輕量系列鑄鐵鍋，重量平均較他牌同尺寸鑄鐵鍋少20%，是大古鑄鐵熱銷商品的榜上常客。因應生活型態的改變，大古鑄鐵也順應消費者需求，為穩占銷售排行前三名的輕量鑄鐵鍋【樂炒鍋】推出30cm的新尺寸，除了原本的26cm、28cm外，喜歡大尺寸炒鍋的煮婦、煮夫們也有了更多選擇。

鑄鐵鍋壺歲末優惠組合 全通路暖心開跑

近期氣溫明顯轉濕冷，許多家庭也紛紛開始燉湯進補，或是選擇在家煮火鍋。即日起至明年2月21日止，大古鑄鐵也同步推出冬日料理必備的鑄鐵鍋、鑄鐵壺優惠組合，家庭首選的大容量鑄鐵壺【富貴臨門】加上輕量系列熱門鑄鐵鍋【樂炒鍋28cm】，原價24,000元，組合優惠價只要19,999元；團圓吃火鍋必備的【火鍋27cm】和一體成型可直接放入烤箱的【平底煎鍋26cm】，原價12,100元，組合優惠價只要9,999元；如果喜歡容量再大一點的鍋子，也可以選擇有著6公升大容量的【湯鍋27cm】搭配【平底煎鍋26cm】，原價12,500元，組合優惠價只要10,399元，讓無毒健康食器烹調的美味料理凝聚一家感情，陪伴每個暖心食光！

來自台灣水源保護區的稀有自然農法白茶與大古鑄鐵壺「掬清」。圖／大古鐵器提供

鑄鐵好水搭配稀有野生好茶 年節送禮不NG

年關將至，許多人又開始煩腦該選擇什麼禮物給重要的長輩，大古鑄鐵也精選多款具祝福寓意的鑄鐵壺，推出了全通路的優惠活動。【萬事如意1.4L】原價10,000元，優惠價只要8,888元；【如意1.2L】原價7,000元，優惠價只要6,280元！另外，大古鑄鐵也限量開賣來自台灣水源保護區的稀有自然農法白茶、野生紅茶，其中的自然農法白茶不僅有機栽培無農藥，製作過程不炒、不楺捻，所以含豐富胺基酸，喝了甘甜有飽足感，搭配鑄鐵壺烹煮過的補鐵好水，更能釋放茶葉香氣、茶韻回甘，數量有限，售完為止！更多詳細活動內容，請見大古鑄鐵官方網站：https://www.taku-art.com/。