糕餅全國聯合會參訪百城機械 18摺包子自動生產線現場展演

文/葉圳轍

中華民國糕餅公會全國聯合會今(22)日在聯合會副理事長葉慶明帶領下南下參訪，午宴接受百城機械公司的招待，並參觀百城包餡成型機等自動化食品機械，其中現場展演可以模擬手工做出18摺包子的全自動生產線，相當吸睛，受到參訪團熱烈回響。

該參訪團承辦單位雲林縣糕餅公會理事長郭沅璋表示，感謝百城機械自動化設備現場展演，透過交流與經驗分享，提供各會員技術正面提升的力量，期許大家業務蒸蒸日上。

糕餅公會全國聯合會秘書長曾雅玲表示，在聯合會理事長周子良的帶領及各區理事長的協助下，全聯會展現齊心合力的向心力，非常難得、不容易；全聯會秘書處未來會積極舉辦各項參訪活動，提供更多交流機會，更希望各會員廠商踴躍報名參加。曾雅玲也特別感謝百城機械的菁華分享，會讓大家受益良多。

百城機械是食品包餡成型機的專家，機械產品曾榮獲國家創作發明銀牌獎肯定，目前銷售超過全球70個國家，為MIT機械闖出一片天。

百城機械總經理蔡承諺表示，因為疫情，讓自動化設備更顯重要。蔡承諺說，糕餅業強調手工製作的迷失，慢慢被接班的烘焙業第二代或新創業的年輕一代師傅所顛覆；食品自動化機械具有產能大、食品安全、衛生、效率的優勢，並可減輕人工的成本及管理壓力，是傳統小店轉型企業化的必需。

百城機械總經理蔡承諺為參訪團介紹公司現況。圖/葉圳轍

蔡承諺說，該公司的優勢是擁有堅強的技術團隊，零件都自行開發並充足供應，配合高效率的維修服務，讓客戶機台保持高稼動率，不會因缺零件而成為孤兒。

百城機械目前能提供各式調理、烘焙、餅乾類等食品包餡、成型機器，如鳳梨酥、月餅、湯圓、丸類、粿類、麻糬、太陽餅、酥餅等包餡機，及水餃/鍋貼、小龍湯包、包子/饅頭/麵包、春捲皮、餅乾等成型機等，及一貫作業生產線之整廠規劃設計。

此外，百城機械今日也為參訪團介紹該公司聯合烘焙業上游菁英廠家包括油脂、麵粉、乳化劑、酵母……等組成的「英雄聯盟」，可為業者的自動化生產線，無償提供專業配方與指導，並協助開發新產品，從產品打樣、試產，一條龍服務，減少業者製程摸索、降低研發成本，能以最快的時間、最少的花費，協助讓產品量產上市。