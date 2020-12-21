歐群氫氣養生機新產品發表會

歐群公司成立於2000年，以高優質及高產值的細孔放電加工機加工設備，提供給予客戶，並以Ocean自創品牌，行銷世界。20日適逢建廠20週年，除了舉辦 20週年慶，同時舉辦二合一微奈米氣泡氫水／氫氣養生機新產品發表會，並與珍鼎記茶飲有限公司（台灣第一味）合作，提供消費者更健康的含氫飲品選擇，並促進雙方的產品發展與市場競爭力，拓展國內龎大飲料市場，並且在6月30日前消費優惠活動。

歐群科技公司董事長廖月照表示，今年全球遭到新冠肺炎的衝擊，造成人類生命財產的損失，許多企業面臨裁員，或倒閉的危機。歐群公司除了本業牛產細孔放電加工機，產品技術不斷提升外，同時也開發新產品微奈米氣泡氫水設備／氫氣養生機，開啟另一個事業新紀元，將危機化為轉機，讓歐群開啟了更寛廣的事業體。二合一微奈米氣泡氫水設備／氫氣養生機採用專利微型過濾技術，只需家裡的飲用水透過該機，即可產生氣泡氫水，氫氣純度達99.995%(4N5)。目前與珍鼎記茶飲有限公司（台灣第一味）合作，提供消費者更健康的含氫飲品，增加飲品濃醇感。

珍鼎記茶飲有限公司（台灣第一味）執行長楊國珍表示，手搖茶飲用一斤上千元的上等好茶來泡，只有來自百年傳承茶葉世家的連鎖加盟茶飲品牌「TeaTop台灣第一味」，才會永保這份熱情、有人情味的待客之道。珍鼎記公司成立「茶二指故事館」，以茶葉博物館的型態經營，做為其以「TeaTop」品牌推廣茶葉文化的基地。該處坐落的八卦山山脈，正好就是烏龍茶鄉。延續在地消費，永續茶農耕種，台灣第一味TeaTop透過年輕世代喜愛的茶飲料，屬於台灣的滋味包括：TeaTop冷泡綠、TeaTop高山青、TeaTop日月潭紅茶，讓台灣在地好茶，透過茶飲傳承味覺的記憶，讓這一世代的年輕人，也能品出好茶的味道。目前與歐群科技公司合作，使用二合一微奈米氣泡氫水設備／氫氣養生機設備在全省125家店中，增加飲品濃醇感，給消費者多一種選擇更佳的食品。

雲科大博士郭佳儱表示，微奈米０3氣泡水可用於消毒(含冠狀病毒)，與蔬果農孳清洗；微奈米Ｈ2氣泡水可用於養生長（消除體內自由基）；微奈米CO2氣泡水，可用於各種飲料增加口感；微奈米Ｎ2氣泡，可用於食物保存（投氧化）及咖啡等飲品的濃醇感。