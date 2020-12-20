永豐卓越表現與創新 獲菁業獎雙獎肯定

金控獲最佳ESG獎、銀行勇奪最佳數位金融獎

由台灣金融研訓院主辦的第10屆「台灣傑出金融業務菁業獎」，12月18日舉行頒獎典禮，永豐金控及旗下子公司永豐銀行分別榮獲「最佳ESG獎」及「最佳數位金融獎」優等殊榮，顯現永豐企業永續的卓越表現與創新的產品服務持續獲得各界肯定。



永豐金控表示，榮獲菁業獎「最佳ESG獎」是今(2020)年度繼進入《證交所公司治理評鑑》排名前5％、入選《天下企業公民》前100強與大型企業組前50強後，外界對永豐金控精進永續治理的再次肯定；永豐銀行則以數位帳戶「大戶DAWHO」獲獎，為新世代金融服務立下標竿。

永豐金控共榮互利 成就永續典範

素有金融界「奧斯卡」之稱的菁業獎，每二年選拔一次，向為台灣金融業注目焦點；金融研訓院今年將歷屆競逐最踴躍的「最佳社會責任獎」更名為「最佳ESG獎」以符合國際潮流，期許參選機構能用金融的力量促使業者注重環境、社會責任與公司治理，以實現環境永續、金融永續。

永豐金控表示，今年首度角逐最佳ESG獎，即以「共榮互利 成就永續典範」主題，基於「善用金融科技加強服務金融弱勢族群，有效提升金融服務可及性，實踐消弭不平等及促進共榮成長之永續承諾」，獲得菁業獎評審團肯定，這也是永豐金控貫徹集團利他精神的最佳體現。將持續結合金融本業發揮社會影響力，朝永續治理典範目標邁進。

永豐銀行DAWHO 備受年輕人青睞

永豐銀行則以「大戶DAWHO」獲「最佳數位金融獎」，永豐銀行表示，「大戶DAWHO」整合銀行資源並高度創新7大產品服務，包括儲蓄、信用卡、理財、房貸、信貸、換匯與證券投資，滿足年輕世代聰明消費、理財的全方位金融需求。同時透過數據管理平台分析客戶使用帳戶的行為，建構足跡資料庫，用以提供多元且客製化的金融體驗。「大戶DAWHO」自去（2019）年6月上市，至今年10月底已突破60萬戶，為市場前三大數位帳戶。