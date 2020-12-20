國泰世華銀行囊括「菁業獎」三項大獎肯定

連三屆奪「最佳信託金融獎」 朝亞太地區最佳金融機構目標邁進

由財團法人台灣金融研訓院主辦，被譽為「金融界奧斯卡」，兩年一度的菁業獎於12月18日舉辦頒獎典禮，國泰世華銀行分別拿下「最佳綠色專案融資」特優、「最佳ESG」優等及「最佳信託金融」優等三項大獎，更是自菁業獎設立信託金融獎以來，唯一每屆皆入圍並且連三屆獲得此獎的銀行，傲人成績有目共睹。國泰世華銀行總經理李偉正帶領風控長張發祥、副總經理溫珍瀚、副總經理李素珠等主管代表出席活動。獲獎之餘，李偉正同時勤勉國泰世華能持續以「綠色金融先行者」的身份，持續發揮金融業的影響力，帶給社會更多的正向循環。

「最佳綠色專案融資」特優─以專業團隊結合豐沛國際實務經驗，蟬聯榮耀

國泰世華銀行總經理李偉正(右)自金管會主委黃天牧(左)手中領取「最佳綠色專案融資」特優。圖／國泰世華銀行提供

國泰世華銀行一直以來以行動支持離岸風電及太陽能光電等綠能產業，致力於提供符合需求且專業的金融服務。不僅於2015年成為台灣第一家赤道原則銀行，更自2018年率先宣佈自願承諾遵循聯合國「責任銀行原則」，並逐年檢視遵循進程，以實際行動落實金融業的企業社會責任。不僅如此，國泰世華銀行也持續以專業經驗扮演臺灣能源轉型的重要推手，積極參與市場上各項開發案，以不同角色與方式為台灣環境保護及永續發展盡一份心力。

國泰世華於2019年所主辦的允能離岸風電案即為目前亞太地區最大(640MW)的單一離岸風電開發案場，並擔任議約行、開狀行、擔保品管理行、境外額度管理行及保證額度管理行等重要角色。耀眼的專案成果也讓國泰世華自2018年榮獲「最佳綠色專案融資」特優後，此屆再度蟬聯特優榮耀，也是該獎項成立後至今的唯一的特優獲獎者。除太陽能及風力發電外，國泰世華銀行未來亦將持續支持其他再生能源，善盡企業社會責任，為永續地球盡一份心力。

「最佳ESG」優等─首創in house ESG風險評等機制，引領銀行同業與國際接軌

國泰世華銀行風控長張發祥(右)領取「最佳ESG」優等。圖／國泰世華銀行提供

近年來環境保護、社會人權與企業社會責任備受關注，「永續經營」亦是近年來國內外各大企業的熱門話題。國泰世華銀行遵守職場倫理道德，合法合理執行業務，結合金融核心職能，領先導入赤道原則、自願遵循PRB(責任銀行原則)及氣候變遷風險治理等國際永續發展框架，致力於降低環境(E)、社會(S)、治理(G)三構面之風險。於環境面積極推動再生能源融資，並將ESG控管納入授信流程，更於國內首創in-house ESG風險評等機制；於社會面重視人才發展，建構優質產品服務，推動公益回饋地方；於公司治理面主動簽署與遵循國際準則，引領銀行同業與國際接軌，朝企業永續、環境永續的願景邁進。

「最佳信託金融」優等─業界唯一四度榮獲殊榮，領導品牌形象深植人心

國泰世華銀行副總經理李素珠(右)領取「最佳信託金融」優等。圖／國泰世華銀行提供

國泰世華銀行領先業界成立「信託專業團隊」，以全方位信託為宗旨，透過掌握社會趨勢，發展創新友善的信託商品與服務，回應快速變化的社會，協助個人與社會建立財產與交易的防火牆，並積極與地方政府，社區等推廣信託觀念，實現普惠金融，讓社會大眾認識信託、運作方式與其對自身的好處，協助民眾依照自身的人生藍圖，妥善安排未來的生活與財產分配。在這樣的信念下，國泰世華銀行成為業界唯一連續三屆榮獲「最佳信託金融獎」殊榮的銀行。國泰世華未來仍會持續朝創造友善共好的社會努力，運用信託，為每個世代與產業，持續實現受人之託，忠人之事，成人之美的願景。

展望未來，國泰世華銀行將持續以金融專業為本，同時秉持「綠色金融引領，共創永續未來」的企業永續核心思維，將環境、社會、治理(ESG) 構面融入品牌運營的每一個細節中，透過重視永續，掌握趨勢與機會風險，落實企業獲利、社會共好、環境永續之三贏。