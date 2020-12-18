KPMG台灣所召開管理會議 于紀隆盼共建最值得信賴事務所

KPMG安侯建業聯合會計師事務所今(18)日在台北國際會議中心舉辦「2020 KPMG台灣所經營管理會議Taiwan Management Conference」，以「The New Reality(新現實)」為探討議題，在KPMG安侯建業主席于紀隆及執行長曾國禓帶領下，與管理階層同仁們進行一年一度的交流會談，于紀隆表示，在充滿不確定風險、科技快速變動的環境中，企業如何在極端氣候、地緣政治風險的衝擊下，透過數位科技、社會創新、跨界合作的力量，走向疫後復甦之路、迎接新現實挑戰，將是企業經營管理者的必修課題。

會中除了闡釋KPMG全球總部推動的策略方向與目標、分享台灣所推動數位轉型的成果外，特別邀請宏碁創辦人暨智榮基金會董事長施振榮分享他多年來的企業經營與領導經驗談；行政院政務委員唐鳳則分享他如何運用數位與社會創新的方法，讓政府的服務更貼近民眾的使用習慣。

施振榮認為，在面對萬變的世界，企業領導心法應以「王道」一以貫之，秉持「永續經營」、「創造價值」、「利益平衡」三大信念中，引領企業在變動環境中，透過不斷調整、取得平衡間，確保發揮團隊力量、持續前進，甚至為社會做出貢獻。

在運用數位創新手法推動政府事務的議題上，唐鳳以「改善綜所稅線上申報系統流程」為例，提出「眾人之事、眾人助之」的理念，透過傾聽社會大眾的心聲，引領政府內外、工商各界齊心協力，共同運用各類創新作法解決問題，創造節省時間、降低風險的報稅流程。

于紀隆勉勵各位經理人應秉持當責的態度領導團隊，從既有審計及獨立確信的專業上，匯集全球資源及跨領域的專家，適時回應客戶的需要，協助掌握市場的機會與挑戰，成為值得信賴的事務所、發揮正面影響力。