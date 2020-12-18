耶誕水舞燈光秀 2020最繽紛的耶誕在臺中

溫馨歡樂的耶誕節來了！全臺首選吸睛、好玩、好拍的「2020臺中好YA誕」將在12月11日至12月27日與大家同歡。從舊臺中火車站出發，延伸至柳川、綠川，不僅可看到臺中城市吉祥物「石虎家族」主題燈飾，全臺唯一「耶誕水舞燈光秀」也將在柳川華麗登場。

今年耶誕樹、主題燈飾布置，皆由在地團隊參與設計，創作，並將臺中山海屯城特色融入主題燈飾中。舊臺中火車站前廣場主耶誕樹「禮讚之樹」，由在地工藝家蕭明瑜使用9,999朵的彩結，手工編製組合而成。在全球受新冠肺炎疫情肆虐影響的情況下，「禮讚之樹」每一朵彩結都代表著最深的祝福，傳達國人團結一心、彼此守護的溫暖意象。

綠川景觀段(成功路~臺灣大道~中山路)主題為「耶誕魔法森林」，展出「幻境耶誕樹」以及4米高的森林白馴鹿，水面結合燈光映照出馴鹿倒影、營造夢幻情境，彷彿置身魔法世界；首次設置在柳川的「耶誕水舞燈光秀」，每晚17:30至21:30（30分鐘一場）展出，透過繽紛跳躍的舞動之水、搭配燈光璀璨變化，呈現臺中特色河岸。

除了繽紛的水舞秀，柳川景觀段(臺灣大道-民權路)以「奇幻遊樂園」為主題，結合臺中吉祥物「石虎家族」與在地特色文化產業，設有象徵海線觀光的「奇幻白海豚＋來虎弟」、代表后里著名薩克斯風的「魔幻吹雪－歐米馬」、連結興中街（糖果街）的「虎爸童心」、推廣中區糕餅商圈「糕餅達人虎媽」等山海屯城特色，傳遞滿滿耶誕氣氛。

提醒民眾出入公共場所請佩戴口罩。「2020臺中好YA誕」相關活動資訊可至臺中市政府漾臺中粉絲團(http://bit.ly/2QYgkmU )查詢。(台中市政府廣告)