中國信託逾400人擁CFP®與RFA專業認證 居銀行業之冠

社團法人臺灣理財顧問認證協會與中華民國退休基金協會12月11日公布今年通過認證名單，中國信託銀行今年共245人獲得CFP®金融專業證照與171人獲得RFA證照，推升持有二大專業證照顧問人數皆為業界第一。

因應理財工具更趨多元，中國信託商業銀行領先業界打造全臺最多的國際認證高級理財規劃顧問（Certified Financial Planner®，簡稱 CFP®）與退休理財規劃顧問（Retirement Financial Advisor，簡稱RFA）。

CFP®顧問，同時認證理財規劃、保險與風險規劃、稅務規劃、投資規劃、退休金與財產轉移規劃、全方位理財規劃等6項核心金融專業；RFA退休理財專業顧問熟悉臺灣年金改革法令制度、人口結構趨勢與各式退休理財商品專業知識，為不同世代與工作類型的民眾，提供合適的稅務規劃、資產累積標的與退休理財產品，量身打造專屬理財規劃。

中信銀行積極培育人才，鼓勵同仁取得CFP®與RFA認證，除了成立CFP®與RFA培訓專班，更透過線上線下課程、在職訓練與電臺連線等多樣化學習平臺，每年提供至少300小時專業訓練，培養專業金融知識、強化公平待客、洗錢防制與風險觀念意識。

中信銀行擁有完整客戶往來數據庫，透過精準分析讓每位理財專員更有效率掌握客戶需求，做出合適的資產配置，截至今年10月底，中信銀行全方位理財顧問團隊成功協助近10萬位客戶全方位理財建議與7萬位客戶退休理財建議。

中信銀行強化員工誠信教育，秉持中國信託誠信經營原則，落實「理專十誡」管理，建立內控機制，強化風險管理，包含事前宣導行員禁制事項，交易當下以牽制原則，確認交易真實性與正確性，事後建立高風險態樣名單查核，並由獨立內控單位監控，透過交易前、中、後防護網，保護客戶的資產與權益。