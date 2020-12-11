安心居木地板給家全新時尚樣貌

為居家空間帶來全新時尚樣貌，進口高級地板材品牌─安心居今年以「精品設計」為主題，12月10日至13日在台北南港展覽館舉行的2020台北國際建築建材暨產品展4樓M808區展出安心居高級木地板新品，也首度與冠軍建材集團旗下冠軍磁磚、馬可貝里磁磚等三個品牌一同展出，引領歐洲時尚美學。

冠軍建材集團掌握了建築大趨勢，近年崇尚樸實自然木地板需求提高，空間設計運用得宜下，木地板將能創造多變的生活風格，讓居家空間可以經典溫暖、安心居甫推出全新高級木地板，已成為業界關注話題，詢問度非常高。安全與穩定符合SGS高標準材質檢驗、無甲醛材質符合健康生活、主材質100％完全不吸水，天然木紋觸感自然舒適，冬天不冰冷，隔音效果佳。

安心居高品質木地板，「木行者系列」與「如沐系列」兩大系列產品，共計12款新品選擇。高強度複合木地板，以特殊工法4V倒角技術，穩定呈現天然木質紋理變化，領先業界成為新標竿，總厚度8mm，莫氏硬度達到10級以上的耐刮度，儼然成為高階木地板的優質首選。

冠軍建材集團為提供消費者更多元的服務，安心居提供覆蓋材進口高級磁磚與全新木地板系列產品，搭配專業團隊的服務，再度將地板材推至新高度，落實創造居住新體驗的企業理念。