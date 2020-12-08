賴柄源接第11屆台中建經理事長 全力打造建築工業化平台

臺中市建築經營協會即將邁入第 11 年，映興電子董事長賴柄源將由豐境建設總經理邱名仕手上接下理事長一職，將打造以 BIM 為核心的建築工業化平台，使會員接軌國際趨勢。而他也期許，最受歡迎的「大師講座」能順利完成，共同進步。

映興電子今年三月剛完成上櫃，ODM 防水連接線組、大電流連接線組、開發電動車輛產業與 5G 基地台電源管理產業等新研發項目，開拓美國太陽能與台灣電動車市場，直追國際趨勢。

邱名仕表示，很高興能將台中建經交棒予賴柄源，2020年全球因新冠肺炎大亂，台中建經原訂安排的國際級講師，如MVRDV、KPF、竹中工務店、佳士得主席張丁元、內藤廣等均無法抵台演講，帶來不少挫折感，但邱名仕隨即決定以直播方式舉行 GQ 雜誌總編輯杜祖業演講，提供會員豐富的時尚趨勢。

五月份疫情漸緩，卡內基之父黑幼龍、知名建築師潘冀、台中精機董事長黃明和、流通教父徐重仁、台灣出版龍頭創辦者何飛鵬等皆蒞臨臺中建經，與會員進行更深入的對談。

為因應法令、趨勢的快速更迭，臺中建經陸續舉辦「後疫情城市新生活」、「都市更新與危老的認識及機會」、「衝擊音座談會」等講座，兼顧疫情衝擊下的變更與「建築技術規則」第四十六條之六法條的隔音樓板實務執行作法，也協助會員分析開發商能否在都更、危老政策下，創造房地產新價值。

邱名仕也帶領會員參訪高興建設「松峰」、漢宇建設「築境」、龍寶建設「仁美臻邸」與台北建案、高雄園冶獎獲獎作品，並舉行北中南高建經大會師等。雖是新冠肺炎疫情來襲的一年，但會員仍收穫極大。

一年有半年時間都在全球各地視察的賴柄源，雖然參與台中建經活動有限，但與建築關係深遠，他認為，BIM（Building Information Modeling）對建築產業的影響也將與日俱增，因以BIM 為核心，建立更便利、更有效率的工業化管理平台，是當務之急。

賴柄源邀請日澧建設董事長張家駿、雙橡園總經理魏櫂良擔任副理事長，喬翰建設總經理張桂庭擔任秘書長，建築師莊鴻儒擔任教委會主委、聚德建設許瑞生總監擔任建材工程委員會主委，一起規劃後疫情時代的台中建築經營大計。