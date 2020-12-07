數位轉型熱!泓格辦智慧製造研討會 高雄爆滿!

泓格科技12月3日假高雄林皇宮國際廳舉辦2020「新時代數位化智慧製造」研討會，吸引兩百多名客戶與會，邀請到工研院、台塑工業、和春技術學院、摩佾科技等產學界領導廠商，共同分享5G、智慧製造、智慧能源趨勢發展及應用，同時發表泓格「旗艦級強固型PAC 9000系列控制器」。

泓格總經理陳瑞煜表示，受到疫情驅使，遠距工作、數位轉型、智慧製造的需求增加，泓格與中國生產力中心及多家工業電腦廠商合作，為企業邁向工業4.0提供解決方案的腳步也更積極。泓格本身已逐漸導入數位化，例如運用泓格電子標籤產品結合MES系統，實行跨場域無紙化生產管理，並將自身成功的經驗與客戶分享。

泓格科技大合影。圖/陳逸格攝

泓格科技今年推出完整的解決方案，協助企業不受限於有限資源也可以建立自己的生產網絡；在「邊緣運算、人工智能、工業物聯網」等浪潮一波又一波席捲而來時，標榜其能提供最完善的數據採集成就各產業落地與轉型，幫助產業界快速建立AloT萬物智聯的新時代發展新思路與最佳實踐。

陳瑞煜指出，智慧工廠的落實必須仰賴大數據分析來促成，而大數據的分析則奠基於可蒐集資料的邊緣智能應用（Edge Intelligence），可提供強大儲存、運算與顯示能力以及方便管理的雲端平台。台灣有賴於中小企業們不斷結合科技優勢積極推動產業，在瞬息萬變的製造業激烈競爭中不斷提升競爭力。 他呼籲台灣製造業應加速透過數位轉型將AI與IoT緊密連接，以提升整體競爭力 ，而泓格科技深耕於工業物聯網資料擷取與傳輸技術，在虛實整合上可發揮關鍵力量。

針對今年熱議5G 、人工智慧（AI）等議題，陳瑞煜看法是5G發展成熟，大約需要5到10年的時間，但車聯網、衛星、飛機等需要及時效應，會優先使用5G。

工業感測模組滿足長時間輸配電櫃監控及報警需求，在異常時發出警報避免機器故障造成重大事故，並進一步評估是否為線路老化或設備過負載。

在研討會場外泓格精心佈置了幾處主題區，其中討論度最高的是紅外線溫度感測方案。泓格副總鄭樹發表示，本方案亮點是「看得見的溫度監控」：泓格iSN-813 系列應用最先進的紅外成像技術，能夠偵測到紅外輻射或熱量，亦可根據檢測到的溫差生成清晰的圖像。是一種非侵入性監控方法，針對工業安全、產線質量控制提供實時的溫度監控和報警解決方案。模組具備不間斷的溫度監控數據功能，能有效避免出現意外斷電、服務中斷和設備故障等隱患，並有效減低人工定期巡檢掃描的投入成本。借助熱成像輸出，iSN-813系列不僅能全平面監測溫度，並且當溫度超過預設閾值時還能提供自動化報警輸出，並有效進行溫度趨勢分析，提供維護指導。

