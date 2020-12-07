12月20日「聖誕裝扮 走出健康」雅豐盃公益慈善健走

12月20日早上7點在神岡區仁愛公園起跑，雅豐盃第四屆慈善公益健走活動歡迎民眾打扮聖誕服飾走出戶外一起健走。圖／王妙琴
12月20日早上7點在神岡區仁愛公園起跑，雅豐盃第四屆慈善公益健走活動歡迎民眾打扮聖誕服飾走出戶外一起健走。圖／王妙琴

邁入第四屆的「雅豐盃」慈善公益健走，今年活動將於12月20日於神岡區仁愛公園熱鬧展開，已吸引3千多名民眾搶先報名，「雅豐盃」過往三屆共吸引超過1萬人參與，活動以「您來運動、雅豐就為您捐一百元」為號召，參與民眾走出健康還可以做公益，為神岡、大雅等地區弱勢族群募集關懷，四屆累計捐款已正式突破100萬元，雅豐不動產「拋磚引玉」，在冬日裡為社會帶來善的循環與溫暖力量。

雅豐不動產團隊是在地知名企業，秉持著取之於社會用之於社會的精神，連續四年舉辦「雅豐盃」公益慈善健走活動，活動一年辦得比一年熱鬧，以參加健走人數每人捐贈100元，發揮企業社會責任精神，讓更多人一同響應一起做公益，捐贈金額用來協助神岡、大雅地區中低收入戶與邊緣戶和清寒獎學金，今年除了健走活動外，更結合聖誕裝扮比賽，用嘉年華會健走方式增進聖誕繽紛過節氣氛，養成民眾運動習慣，維持民眾健康體魄，讓民眾充滿熱情和活力。

雅豐不動產團隊總經理紀樹能指出，透過「雅豐盃」公益活動，將愛與希望擴及到身邊所有的人，只要願意付出愛心，社會就能更美好，也藉由捐款拋磚引玉，讓更多人去關懷到社會上弱勢族群，更鼓勵大眾，工作之餘也要多走出戶外運動，擁有健康才是個人與家庭的無價之寶。

本屆公益健走活動的捐款，將另捐贈清寒優秀獎學金給大雅區的上楓國小、神岡區的社口國小、潭子區的僑忠國小、北屯區的大鵬國小、豐原區的豐原國中、合作國小，雅豐不動產團隊特別感謝本次一同贊助活動的企業單位，眾人的愛心讓社會更美好，四屆共累積的捐款也將正式突破百萬元。

雅豐盃第四屆慈善公益健走活動，於12月20日早上7點以神岡區仁愛公園為起點，行經大雅區戰車公園後折返回出發地，來回健走距離8公里，活動現場除了熱鬧健走外，還有聖誕裝扮比賽應景聖誕節過節繽紛，現場還會有聖誕老公公送精美禮品給小朋友!!!並有免費視障按摩、惠明盲校表演等，活動好不熱鬧，相信會讓眾人一起度過健康、精神飽滿的假日。

雅豐不動產團隊成立於1997年底，配合公司成立20年而舉辦了第一屆雅豐盃公益健走活動，由於長期深耕大雅、神岡、豐原、潭子等區域，深知客戶需求，主打以客戶為導向設計建案，配合買方客製化的變更需求，深獲消費者喜愛，歷年公司所銷售40多個建案均順利完銷，現今，雅豐不動產團隊已是有建設、營造、代銷、仲介、建材、投資共六個部門的專業團隊，提供垂直整合一條龍服務，公司更從早期的3人增加至目前180人，雅豐不動產團隊期許，讓每個客戶住的不只是一間房子，更是一個充滿幸福的空間。

雅豐盃公益慈善健走活動報名網址：https://yafenghouse.com.tw/?page_id=751

文 王妙琴

工商時報