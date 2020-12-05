搶入冬進補商機　萊爾富麻油季優惠活動熱烈開跑

瞄準這波入冬暖商機，關心民眾的食補剛性需求，萊爾富推出一系列料豐味美、暖胃又暖心的優惠活動，包含麻油季、即食鍋物及溫罐飲品等，為冬日進補提前暖身。

萊爾富表示，「麻油季」活動首次引進季節限定「Hi-Life Original 北港味(麻油松阪豬)三角飯糰」、「鮮香麻油豚菇包」、人氣熱銷「麻油雞手作飯糰」與改版上市增量50％的經典熱銷鍋物「Hi-Life Original 麻油雞腿麵線」，以及「卜蜂麻油燉雞湯」，於12月15日前搭配指定飲料享組合優惠價。

同一期間，「即食鍋物」推出高CP值且快速便利的美味鍋物「Hi-Life Original 韓式部隊鍋」和「麻辣牛肉鍋」，以及與王品集團12MINI聯名「經典沙茶鍋」，加10元即可喝指定飲料。除了暖心暖胃主食外，萊爾富也滿足湯飲愛好者，引進溫罐新品伊藤園系列「玄米茶」、黑豆茶、大納言紅豆湯、玉米濃湯」與維大力金桔茶，12月15日前可享任選第2件6折。

冷天嗑鍋，萊爾富推出即食鍋物優惠，指定主餐加10元銅板價就能喝飲料。圖／萊爾富提供

萊爾富推出暖胃滋補的「麻油季」迎戰

萊爾富推出冬季暖胃滋補「麻油季」活動迎戰，除了推出新品「三角飯糰－北港味(麻油松阪豬)」，並搭配指定飲品，可享早餐合購59元豪華組合優惠；另一款全台限量6萬顆的新品「鮮香麻油豚菇包」，搭配指定溫罐伊藤園系列享合購價59元；還有攜手狀元油飯旗下品牌「玩味煮藝」合作的「麻油雞手作飯糰」，更是PTT鄉民的口碑美食。

攜手狀元油飯旗下品牌「玩味煮藝」合作的「麻油雞手作飯糰」，更是PTT鄉民的口碑美食。圖／萊爾富提供

每年冬季經典不敗的熱銷鍋物「麻油雞腿麵線」11月更豪華推出麵線增量50％改版新上市，以大碗滿意搶攻大食量饕客的心，加10元銅板價還可喝指定飲品；針對湯飲愛好者，萊爾富推出「卜蜂麻油燉雞湯」，獨家熬燉湯頭，簡易覆熱即可食，是暖胃養生不可或缺湯品之一，12月15日前享單杯59元，兩杯99元。

萊爾富推出即食鍋物優惠 指定主餐加10元即能品嘗飲料

根據萊爾富內部資料顯示，隨著天氣轉涼，門市販售熱食銷量較夏季成長達3倍以上，為滿足饕客多元需求，更趁勢推出冬季即食鍋物加10元銅板價就能喝飲料，包含王品集團12MINI聯名的「經典沙茶鍋」，目前銷量已破3萬份。超商自有品牌的「Hi-Life Original 韓式部隊鍋」與「麻辣牛肉鍋」，12月15日前購買「即食鍋物」指定主餐，加10元即可搭配指定飲品。

萊爾富攜手王品集團 12MINI 聯名推出經典沙茶鍋，目前銷量已破3萬份。圖／萊爾富提供

今年受到新冠肺炎疫情影響，全球產業面臨重大衝擊。今年萊爾富將火力轉移至跨界聯名開發商品，打造另一個商業模式。不讓聯名商品專美於前，萊爾富自有品牌推出高人氣「Hi-Life Original 韓式部隊鍋」，保有韓式的經典風味與份量，在冷冷的冬天暖心又暖胃，銷量較去年同期成長近3成；萊爾富更推出嗜辣族必嘗「Hi-Life Original 麻辣牛肉鍋」，一個人也能享受到美味的麻辣鍋。

萊爾富為造福湯飲愛好者，滿足疫情期間不能出國的遺憾，民眾只要走進超商即能享用純正日本飲品，如引進日本熱銷的溫罐新品伊藤園系列「玄米茶」、黑豆茶、大納言紅豆湯、玉米濃湯與維大力金桔茶，12月15日前可享任選第2件6折，受到喜愛。