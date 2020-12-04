中壽致力永續 連四年獲國際機構BSI肯定

掌握國際趨勢 自主遵循PSI、PRI展現企業永續價值

中國人壽長期致力於企業永續發展，繼連續多年獲「TCSA台灣企業永續報告獎」肯定，今年更拿下7大獎外，近日再獲英國標準協會台灣分公司(下稱BSI)頒發「2020永續韌性傑出獎」，連四年獲國際機構肯定。

中壽CSR報告書資訊揭露完整且透明，實際作為不僅與聯合國永續發展目標SDGs連結，並自主遵循聯合國永續保險原則 (PSI) 及責任投資原則 (PRI)，將公司策略規劃及管理納入ESG議題，強化掌握永續機會及風險。

BSI為全球性標準驗證機構，每年表揚國內精進企業社會責任報告書品質及達成永續營運目標的企業。今年隨著「氣候變遷」及「COVID-19疫情」的發生，大幅改變社會現況，也促使企業持續創新並落實ESG作為，提升面對多變未來的永續韌性能力。

中壽重視回應全球永續趨勢，除積極將氣候變遷治理融入營運策略中，建立完善管理機制，並主動公開簽署支持「氣候變遷相關財務揭露(TCFD)」，希望能以金融保險業的核心能力，為減緩與調適氣候變遷貢獻心力。

高度重視公司治理的中壽，以嚴謹的風險管理及穩健經營，除獲台灣企業永續獎－透明誠信獎肯定外，亦申請並通過中華公司治理協會「CG6012(2019)公司治理制度評量」特優認證，為迄今第一家連獲2次「特優認證」的上市公司。

此外，中壽秉持公平待客精神，致力提升客戶權益，除連續二年「公平待客原則評核結果」名列壽險公司排行前20%，也獲國際獎項「保險業亞洲獎」頒發「年度數位創新獎」、「年度保險創新獎」之雙項殊榮，在台灣企業永續獎的「創新成長獎」、「創意溝通獎」及「資訊安全獎」，更是中壽持續推動數位轉型，強化科技賦能不斷創新提供優質服務，優化以客戶為核心的體驗歷程的肯定。