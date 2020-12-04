台灣醫療科技展3-6日登場

配合政府未來四年推動「台灣顯示科技與應用行動計畫」及防疫相關醫療解決方案的需求，台灣顯示器產業聯合總會(TDUA)召集9家會員廠商，將連袂於12月3日至6日假台北南港展覽館一館四樓，台灣醫療科技展期間展出「ICT智慧醫療與健康解決方案專區」。專區廠商將以ICT產業累積的技術能量，提供智慧醫療、健康照護及防疫的解決方案。

2019年台灣顯示科技產業產值達1.4兆元，就業人口15萬人，面板出貨居全球第二。但全球顯示科技產業面臨激烈競爭，有鑑於台灣顯示科技與應用產業的重要性，行政院科技會報辦公室於2019年7月9日召開「智慧生活顯示科技與應用產業策略(SRB)會議」，會後規劃「台灣顯示科技與應用行動計畫(2020-2024)」，全期程預期投入新台幣177億元。

COVID-19疫情後，改變人們生活型態，也衍生出醫療科技的新需求商機。本會首度召集會員廠商參加台灣醫療科技展，參展廠商包括: 友達光電、群創光電旗下新創公司睿生光電、達運精密、觸控面板廠業成集團、睿能資訊、鈺緯科技、奇賓機械、昱凱科技與美橙科技等。展示項目包含兩大類：(二)個人：穿戴生理監測、個人防護或預警等。(二)預防、診斷及醫療、健康照護：醫療級顯示器、X Ray 平板影像感測器、防疫裝置&醫材、病房互動資訊系統、診斷/醫療設備後端系統、醫療機器人等。

展覽將邀請TDUA柯富仁理事長(友達光電總經理)、楊柱祥副理事長(群創光電總經理)與智慧醫療SIG陳俊賢召集人(元太業務中心協理)共同主持，一同揭幕本次專區的特色與亮點。