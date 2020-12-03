建築業唯一獲獎！2020百大經理人揭曉　 總太地產拿下服務創新獎

中台灣上市櫃建商總太地產(3056)深耕房市多年，接連推出大型造鎮案之際，更致力推動社區營造，暖心品牌力圈粉無數；董事長翁毓羚也擠身今年百大最有價值經理人名單內，27日榮獲《經理人月刊》頒發2020年「百大MVP經理人」服務創新獎，成為唯一獲獎的建築業者。

《經理人月刊》11月27日揭曉第十三屆台灣百大最有價值MVP經理人，以「應變．再進化」為主軸，歸納出抗疫先鋒、產品創新、行銷創新、組織創新、服務創新、未來經理人六大變革途徑，並衡量創新力、領導力、整合力、執行力4項關鍵指標，評選出帶領企業績效成長的100位傑出經理人。

今年獲獎名單眾星雲集，包括台灣「口罩國家隊」之一的瀧澤科技、全聯實業、杏一醫療等；值得關注的是，台中品牌建商總太地產董事長翁毓羚拿下服務創新獎，不僅與財團法人台灣設計研究院院長張基義、台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁Matthias Schepers等人齊名，更成為今年唯一獲獎的建築業者。

《經理人月刊》11月27日揭曉第十三屆台灣百大最有價值MVP經理人。圖／業者提供

總太地產董事長翁毓羚表示，房地產是非常傳統的產業，總太地產為創立28年的建設品牌，以追求資訊對等公開模式改善產業文化，藉以凸顯建築與服務的價值，未來總太將持續以建築作為台灣文化美學的載體，榮耀所信仰的理念及自身存在價值。

總太地產以「心生活美學聚落」為號召，致力社區總體營造、凝聚住戶共識。廓子段造鎮案繼一期「總太2020」於年底進入交屋階段，近千戶的二期「總太聚作」也在開案短短一年於10月底順利完銷。

總銷達130億元的三、四期的「心之所向」，近期甫公開案名公即受到首購、小家庭高度關注，總戶數逼近2,000戶，日前已通過台中市政府的都審，明年第一季可望取得建照。