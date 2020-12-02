ADR催動 台積今戰500元

由於美光調高2021年第一季財測，激勵DRAM雙雄華邦電及南亞科同步大漲，IC設計龍頭聯發科跌深後重展攻勢返回700元大關，IC設計股全面大漲，上市半導體指數2日收333.41點上漲5.99點，率加權指數同步寫歷史新高，成交值達1,064億元、占大盤成交值比重約37％。



台積電ADR在1日收100.86美元3.96％，激勵2日現股股價一早攻上500元，最後收499元、市值叩抵12.94兆元，3日現股挑戰500元、市值衝13兆元大關。



上櫃半導體指數漲勢更凌厲，在中美晶、環球晶及宏捷科等領頭大漲下，收盤站上100點大關，收在100.6點、漲幅2.92％，收盤指數也刷新歷史新高，漲幅更甚於上市半導體的1.83％表現。



受惠於5G加持、記憶體需求旺，全球半導體銷售旺，明年持續看好，激勵半導體股紅通通，據統計，華邦電、矽統、群聯、宏捷科、南亞科、旺宏、光罩、原相、瑞昱、昇陽半導體、世界、台積電、敦泰及南茂等14檔上市櫃股，2日成交量價量齊揚、法人敲，股價漲幅都強於加權指數0.75％的漲幅。



美光發布上修2021年第一季（9～11月）財測，營收由50～54億美元上修至57億美元，每股盈餘也由0.4～0.5美元上修至0.69～0.73美元，毛利率由26.5～28.5％，上修至29.5～30.5％，股價低位階的華邦電應聲攻上漲停，南亞科上漲近6％。



台新投顧副總黃文清指出，今年9月前因華為被美國列黑名單，帶動積極備貨搶購潮，但9月以後延燒至5G手機等終端需求強，尤其蘋果新機需求火熱，加上近來特斯拉等電動車題材發酵，推升半導體產業從晶圓代工、封測、IC設計到DRAM全都大缺貨，掀起一波波的漲價潮。



黃文清表示，從基本面來看，可以用「晴空萬里，沒有烏雲」來形容目前半導體產業景氣，不過，從近來半導體股漲幅不小，11月就漲了超過12％，12月2個交易日又漲了3.58％，短線漲幅大，要提防拉高後籌碼鬆動引發的賣壓。