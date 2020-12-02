單元二臨路電梯豪墅「侑信藏玥」　鎖定台商與中部企業主

台中單元二別墅愈蓋愈美，生活機能愈來愈豐富，近年來台商資金回流鎖定此區成了新富聚落。創立25年的侑信建設，在萬坪生態公園旁推出電梯豪墅案「侑信藏玥」，強調立體院落電梯豪墅，前院13米縱深可停三~四部車，7米超大觀景陽台，可規劃6-7房，大尺度整層主臥，鎖定台商及中部企業主。

單元二臨路電梯別墅動輒5000-9980萬元，「侑信藏玥」採實價銷售4980萬起，總共八戶位在新富二街的靜巷住宅，規劃地上5樓半，與對面建築達21米棟距，坐西朝東，地坪：38-53坪，坪數：113-115坪，獨門獨院人車分道，立體院落大樹私庭，原石結構當代幾何，錯落美學成就唯一。

「侑信藏玥」 分層規畫。圖／業者提供

「侑信藏玥」配備有：義大利STOSA廚具、日本TOTO衛浴、太格木地板、大門採用福麗門(電動門中門)、全棟大金空調戶外機等高級貼心建材。

從嘉義發跡的侑信建設，25年來在台中、嘉義、竹北等地經營別墅市場，近年來更在台中大里區推出大樓案「侑信觀邸」，單元三「侑信千鳥格」都獲得在地認同；幾年前又跨足經營「新悅花園酒店」有成，地點在嘉義市好市多附近，近期導入飯店的貼心服務及提升軟實力在建築中。

位在嘉義市的新悅花園酒店。圖／業者提供

緊鄰雙公園 高綠覆

單元二隔市政路與七期對望，以極高綠覆面積與公益路新富域生活商圈，「侑信藏玥」散步5分鐘即到萬坪生態公園，基地斜對角有1千坪的兒童公園。

單元二萬坪生態公園。圖／業者提供

加上擁有便利的交通動線，開車1分鐘上74號快速道路，6分鐘接國道一號、3分鐘直達台中高鐵站、10分鐘抵達七期新市政中心，近公益路、黎明路生活圈，已成為台商購屋置產首選。

「侑信藏玥」坐落絕佳位置及未來發展性。圖／業者提供

基地位置：台中市南屯區新富二街上，近龍富十路

接待地址：台中市南屯區龍富十路118號

預約專線：04-23861619。