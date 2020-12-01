寶格麗酒店御用設計大師Antonio Citterio今年再獲國際殊榮

「大陸丽格」博物館典藏級雕塑輝映義式建築純正血統

「大陸宝格」如平地一聲響雷般震撼中部建築業，由寶格麗御用設計建築師Antonio Citterio於台中七期打造其全球第一棟超高層住宅，提升城市美學的格局與視野，更撐起台灣國際建築的新標竿。

「 Seri Tai 」流暢的立體曲線如天工之作，輝映了義式建築的純正血統。圖／業者提供

Antonio 代表作如杜拜、米蘭、倫敦和巴里島的寶格麗酒店、米蘭東方文華酒店，位於德國慕尼黑的辦公大樓作品「NOVE」近期更獲得2020年優秀建築類別的德國設計獎，德國設計委員會表彰其作品對德國和國際設計界具有開拓性貢獻。除了傳世建築鉅作，Antonio也跨足家具設計領域，包括 B&B Italia、Flos、Guzzini、Iittala、Kartell等知名家具廠紛紛與這位大師攜手合作，許多作品經常列入博物館藏經典，如紐約現代美術館 MOMA 與法國巴黎龐畢杜 Centr Georges Pompidou均有收藏，亦曾獲得兩屆義大利金圓規獎(Compasso d’Oro)殊榮。

Antoino以菱格藝術定義米蘭經典之作「大陸宝格」已然於台中颳起一陣義式奢華旋風，今年甫峻工落成的「大陸丽格」，再次以琥珀蜂巢的時尚外觀及城市莊園意象風靡中部頂尖客層，更與西班牙國際建築師EMBT以獨特的松樹造型外觀的「中信金控台中金融大樓」於台中惠中路上形成130米的國際林蔭大道。

當中，又以現代主義雕塑家Richard Erdman於庭園廣場上打造十英呎巨型公共藝術品「 Seri Tai 」最受矚目，採用35噸和米開朗基羅雕塑同樣的義大利「卡拉拉雲灰大理石」雕刻而成，Erdman以風格強烈的曲線及對比性創作了大量大理石和青銅為主的作品，在全球超過160個個展和團體展覽中出現，更在橫跨六大洲包括聯合國，波士頓美術館，普林斯頓大學，洛克菲勒藏品館，特拉維夫藝術博物館等140個博物館，公共和私人收藏中可以找到他的作品。

ACPV聯合創始人建築師Patricia Viel表示：「在建築的內部和外部使用切石和乾淨的幾何形狀可以創造永恆的品質，為作品帶來現代感，是一種獨一無二的意大利設計」，而「 Seri Tai 」流暢的立體曲線如天工之作，輝映了義式建築的純正血統，將「丽格」的美學高度再次昇華，令人嚮往。