台中七期置產年輕化！企二代接班人首選「輕豪宅」

台中房地產市場近來出現「企二代購屋」需求，這類新購屋族群的湧現，其動機跟過去買房投資的消費族群大不相同！他們在接棒企業永續之路，思惟不外乎三個觀點：「拚轉型、數位化、資源整合」，尤其應用在消費行為上，更能顯現出企二代有別一代關係經營的方式；因應智慧型手機的崛起，讓他們在購買中高階價位的商品時，特別著重在網路線上搜尋情報、實體線下分析的虛實整合方式來關注房市，尤其是七期重劃區的市場，更是備受企二代矚目。

據內政部不動產資訊平台資料統計，西屯區25歲以下戶長比例占整體1.8%，25至35歲則為9.7%，合計35歲以下戶長就占了11.5%，為全市年輕戶長比例最高的區域，顯示置產行為逐漸年輕化的現象，其中最主要貢獻顯然來自西屯最繁榮的七期重劃區。置產行為年輕化的現象，甚至在網路引起討論：七期是否已進入房市2.0的時代？而網友最感興趣的「輕豪宅」，因此成為市場上熱銷的產品。

自去年美中貿易戰開打、世界經濟格局重新洗牌以來，對台灣現階段最大的議題是許多台商資金逐漸回流，積極將企業部份資源及產能移回台灣並帶入龐大資金，加上美元回貶，國際金價近期漲幅近5%，致使中小企業、傳統產業比例高的台中，出現了轉戰房產避險現象，其中最顯著的案例即是七期重劃區，此現象不僅帶動台中產業發展，同時也推動了置產潮；再者，央行不打房使得企業主置產更放心，七期豪宅產品銷售回溫，其中「輕豪宅」成為熱門商品。

最受青睞的七期房地產市場的日趨活絡，不只是企業家置產支撐了市場主力，「企二代購屋」需求也成為受矚目的一股強力客源台中七期房市一片豪宅熱之際，今年最具人氣的推案地點準心則在市政路，包括聯聚、富宇、寶輝建設等陸續進場，讓「輕豪宅競爭」已如白熱化展開;尤其是富宇建設「世界之匯」即是以企二代為客源目標之一所推出的輕豪宅作品。

「世界之匯」坐落市政大道、惠來路鑽石角地。圖／業者提供

「世界之匯」樓層規劃地上32層級地下6層，設置KTV、圖書室、高級餐廚區，每坪僅需55萬起；位於市政路特區的絕佳地點，不僅擁超大棟距及遼闊開窗視野、享繁華市政機能，同時5分鐘可直上74號快速道，15分鐘烏日高鐵站，30分鐘至台中機場，滿足企二代在購屋上的需求。除此之外，鄰近惠文學區也是吸引企二代購屋的原因，不僅方便未來子女就學考試，加上未來台中捷運通車，時間成本的大幅縮減，無疑是一大吸引力之一。

「世界之匯」層峰會議室，貼近會議需求的設計。圖／業者提供

這些購屋年齡層較輕的企二代，在需求上也注重生活、娛樂、商用等功能品質，「世界之匯」的KTV、圖書室不僅是他們與家人間增溫的橋樑、高級餐廳更扮演他們與友人聚餐或商務會議的核心用途、鄰近國道及高鐵系統更具往返南北拓展合作的地段優勢。這一群企業接班人，打造的不僅是家族事業體的蛻變，同時在消費上有別過去的傳統模式，他們的「求新求變」為台中房市激起了更亮眼的市場表現。