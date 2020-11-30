Qasee技術因應全球市場 文字雲技術亦支援英語版

位於東京都港區的Qasee株式會社董事長村田 敦宣布，於2020年11月14日，大幅更新任務探勘(Task Mining)技術「Qasee」。此技術為協助識別電腦使用者的工作方式，進而改善員工的工作態度與行為，凸顯組織的問題與課題，強化組織並達成改革目標的自動化任務探勘解決方案。

此次的系統更新，強化了檢索機能，將組織或是團隊內「經常使用」的詞彙以文字雲的方式表現出來。隨著組織或是團體內重複使用的詞彙的程度高低不同，提高任務探勘的效益，進而從中找出尚待解決的課題。透過了解組織或是團隊內關鍵詞彙使用的頻率多寡，凸顯作業流程中的問題與課題，並掌握正確的作業程序。由於日本以外的企業也對此技術持高度關心，因此於今年5月率先推出「Qasee」英語版，而此次的系統更新同時也支援英語版。

董事長村田 敦表示，歐美企業注目的任務探勘(Task Mining)，是指透過分析鍵盤輸入、滑鼠滾輪和點擊等操作電腦的數據記錄，找出缺乏效率的業務、作業流程產生的瓶頸，以及發現可自動化的業務等，進而用來分析作業流程中產生的課題與問題的技術。

由於受到新冠肺炎疫情的影響，日本企業逐漸擴大遠端工作的比例，能掌握員工工作方式的作業系統因而備受矚目，任務探勘技術不只被視為單純的監視作業系統，而是被視為可活用性高的技術，可以將透過系統得到的數據進行分析並用以改善業務，因而進行此次的系統更新發布。

目前，泰國和馬來西亞等國已經導入「Qasee」系統，今後也計畫進軍包含亞洲等全球市場，進行更大的挑戰。

系統更新的細節如下，利用AI人工智能演算出的文字雲機能，可以更詳細地執行檢索功能，包括過去無法浮上檯面的企業內部問題也能有效掌握，並在短時間內找出深層的問題或課題。從經常使用的關鍵詞彙一覽表中選出關鍵字，若進階指定期間，不僅可以針對各項業務或是各個團隊，計算出正確的工作量，並快速地計算出獲利，還能有效掌握各項業務流程的成本效益，企業員工可以透過確認應用程式的使用時間，主動思考如何增加工作效率，並促進工作意識和行動的改革，提點出現在組織的問題與課題，以及作業流程產生的瓶頸，進而有效達到改善組織、提高業務效率。

官方網站:https://qasee.jp/