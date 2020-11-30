台中宜居再加分　漢神、環球雙百貨進駐北屯

台中推動宜居城市屢獲國際肯定，其中北屯區人口密度高，擁強勁消費實力，近期成為百貨商場投資開發的新寵兒，繼南霸天漢神百貨宣布進軍洲際商圈，環球購物中心也預備加入戰場，未來區域發展備受期待。

台中經發局表示，北屯11期重劃區內的「市31」BOT案，由環球購物中心獲選為最優申請人，總投資約10億元，將打造地下2層、地上4層，結合現代化市場及商場的購物中心，地址鄰近台中洲際棒球場、台中巨蛋預定地及崇德商圈，不僅生活機能一應俱全，更將依規取得智慧建築標章及綠建築標章，創造200個以上就業機會，為台中經濟注入新活水。

目前北屯區總人口數28.6萬人，是目前台中市人口最多的行政區。台中市建築經營協會理事長邱名仕表示，北屯區除了大量人口紅利之外，還擁有完整的生活機能與交通建設，加上區域內新興重劃區多，住宅推案量大，在各項重大建設議題支撐下，房市前景一片看好，因此在自住、投資市場中，自然成為民眾移居首選。

目前11期十年內的中古屋房價顯著走揚，每坪成交價已突破3字頭，預售案則以總太集團永福地產「洲際W」最受矚目，因該案與將進駐的漢神百貨僅有一條馬路之隔，也鄰近環球購物中心、仁美、崇德商圈，生活機能充足，產品規劃27-45坪、2-4房，每坪成交價28-32萬元。

看準周邊低密度、高綠覆優勢，「洲際W」發揮3,114坪的大基地優勢，規劃46項全齡化公設、600坪清水模三層獨棟休閒運動會館，設備媲美高級私人俱樂部，包含交誼廳、親子書屋、無邊際泳池SPA、烤箱、蒸氣室、BBQ露台區、健身房等，案場表示，該案距離74快速道路車程僅1分鐘，交通路網便捷，因此吸引不少七期新市政特區、烏日高鐵、中科工作民眾購買，目前已銷售近9成。

「洲際Ｗ」以百貨首排作為銷售訴求，目前已熱銷九成。

另外，緊鄰11期的14期重劃區，近期陸續完成土地登記，業者調查，光是今年前三季就有10多家一線建商陸續搶進購地，包括國泰、雙橡園、精銳、陸府、順天、太子、新業、元鈞、磐興等，總購地面積將近2萬多坪，以各家建商購地成本推算，未來區域房價上看4字頭，且明年1月標售的土地單價每坪已超過6字頭，未來發展可期。