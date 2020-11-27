身份證中3碼 奇美食品幸福工廠爆漿美食免費吃

文/葉圳轍

到奇美食品幸福工廠(觀光工廠)消費，身份證中3碼就有可免費享用招牌爆漿煎餃，活動至12月31日截止。

奇美食品旗下-奇美食品幸福觀光工廠，歡慶4週年，年底祭出感恩回饋優惠活動，民眾只要12月份在「奇美主題風味館」消費滿50元，且身分證號碼有「1、0、8」三碼，即可免費品嚐奇美招牌美食爆漿煎餃，現點現煎，內餡飽滿多汁，該工廠歡迎消費者到場感受幸福汁味。

另外，奇美食品再加碼，凡12月壽星，可免費參觀燒包品牌形象館，雙重好康讓民眾感受小確幸。

奇美食品幸福工廠感恩回饋一波接一波；12月4、5兩日將舉辦年終幸福特賣會，全館88折、特賣商品50元起、美式咖啡買一送一等多項優惠；12月12~13日搭配聖誕檔期，推出「夢幻小小公主日」親子活動，當日館內消費滿1,000元，即可變裝體驗小小貴族，一圓孩子的公主夢。12月26~27日則舉辦一系列週年慶主題活動，延續去年廣受好評的「小小公主王子走秀選拔賽」，邀請家長將孩子打扮成最亮麗的一面，上台走秀表演，獲選公主王子的首獎價值上看萬元，還有多種獎項供民眾帶回家。

奇美食品幸福工廠，歡慶4週年，12月祭出感恩回饋活動；圖為優惠活動內容。圖/奇美食品提供

另外，配合舉辦「小老闆幸福市集」，將邀請孩子們自己當老闆，體驗叫賣的樂趣，當天還有各式舞台表演、手作市集、消費滿額贈等多項活動，奇美食品歡迎消費者帶小朋友一起同樂。

奇美食品幸福工廠位於臺南航空站前，被譽為「全台灣最好玩的候機室」，不只能在館內多媒體互動專區中，了解一顆顆美味的包子如何從嚴選食材，搖身一變成為桌上佳餚的幕後過程，還有DIY課程供親子體驗手作樂趣，逛累了也能到廠內的餐廳、咖啡廳享用美食，離館前還能至禮品區挑選奇美食品伴手禮，讓消費者有得玩、有得吃、還有得拿！

相關活動訊息可至奇美食品幸福工廠官網或臉書搜尋《奇美食品幸福工廠》粉絲團查詢。