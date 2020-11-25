亞昕進軍台中 每年目標推百億

上櫃建商亞昕國際（5213）正式進軍台中，已經在十四期、台灣大道、七期、五期等區積極佈局，董事長姚連地看好台中市發展，喊出2020年後在台中每年推出百億，預計明年第二季在北屯區推出首案，總銷10億，基地位在昌平東七街跟山西路口，近600坪，三面臨路，緊鄰八二三公園，規劃23-35坪，一層六戶，訴求大量採光及日系工法。

11月19日日前亞昕在台中分公司開幕，現場貴賓雲集，姚連地說，台中市是亞昕國際成立分公司的第一個據點，亞昕要在台中蓋令人放心的建築，28年來都是以品質打造品牌，10幾年前就邀請擁有40多年日本精工營造DNA的田中純夫擔任營造總顧問，以高規格奠定安居品質，獲得北部消費者認同，未來也要在大台中建立新的粉絲團。

亞昕集團董事長姚連地、台中分公司總監陳其德、上揚國際總經理楊濬輔及貴賓合影。圖／王妙琴

亞昕國際總監陳其德表示，北屯人口密度最高，有龐大的人口紅利、消費性商場及交通優勢，其中14期為全台中面積最大的重劃區，廣達404公頃，公辦重劃的公設及綠地最豐富，符合自住市場。

上揚國際總經理楊濬輔指出，十四期重劃區內建蔽率140%、容積率 50%，為低密度開發，緊鄰台中巨蛋、漢神洲際娛樂商城、74號快速道路，能迅速連結國道。戴德梁行總經理顏炳立也表示，消費核心板塊的位移與重大建設的進駐，十四期已展現繼七期之後的地王相，明年一月標售的土地每坪單價已超過6字頭，換算房價直奔4字頭。