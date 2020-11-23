野村升評欣興 目標價95元

野村證券科技產業分析師李佳伶指出，經過數周評估，欣興（3037）三鶯S1廠火災影響中長線在可控範圍內，ABF載板長線前景並未有所改變，重新對欣興前景採樂觀看法，將投資評等升為「買進」、推測合理股價估值拉高至95元。



野村證券對ABF產業長期持正向觀點，惟欣興三鶯S1廠10月底遭祝融，野村擔憂傷害高階FCCSP（BT載板）產能，FCBGA產線效率也有下降疑慮，曾短暫將投資評等降為「中立」。事實上，受欣興火災事件影響，外資過去一段時間以來對ABF投資優先度出現轉變，如：花旗環球證券最看好景碩、里昂證券升評南電等，現在欣興終於等到外資圈送暖，外資單日買超8,966張，有望重新引導資金全面布局ABF三雄。



李佳伶經過三周的縝密評估後認為，鑒於與三鶯附近FCBGA廠的群聚綜效，欣興可能將其FCBGA產能擴張到這次也受火災影響的三鶯T2A廠，並藉失火事件改善CSP與FCCSP產品組合。



在FCBGA載板方面，短期而言，雖可能因火災導致一些品質驗證問題，伴隨出貨量波動，不過應該於一、兩個月內就會迅速恢復正常。此外，儘管T2A廠設備維修需要時間，但考量許多新設備交貨等待期長，因此，與購買新設備相比，維修還是比較省時又省錢的作法。



火災之後，欣興建議其FCCSP受影響客戶改用欣興其他CSP、FCCSP廠房，然重新認證通常需要二至三個月時間，鑒於欣興CSP與FCCSP產能在火災後降低，野村研判，欣興將簡化其產品線並專注在高階產品上。



野村研判，火災對欣興第四季至2021年第一季獲利有影響，然從未來六個月後的中長期角度視之，不僅影響程度將大幅縮小，加上欣興可能把這段時間當作重新調整IC載板產能的好機會，向旗下客戶建議，重新介入欣興時機已浮現。



依據外資估算，火災影響將使欣興2020年每股純益落在2.6元左右，但2021年每股純益約介於4.17～5.19元之間，2022年的估值則是5.66～7元之間，顯示得ABF產業上升循環挹注，獲利動能持續強勁。