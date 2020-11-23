大古鑄鐵台北旗艦店即將開幕　首支專業級鑄鐵壺同步上市

台灣精品食器——大古鑄鐵台北旗艦店即將於11月28日正式開幕，昨（22）日大古鑄鐵董事長蔡秋琦親臨現場，主持象徵祈福的啟壺儀式，現場更備有美味的鑄鐵鍋料理、鑄鐵壺沖泡的自然農法野生茶，同時也發表首支為專業事茶打造的專鑄鐵壺【掬清】。

大古鑄鐵董事長蔡秋琦(中)、創辦人林允進(右)及顧問 王永濬(左)共同進行揭壺祈福儀式。

無毒無塗層鑄鐵食器 四大主題打造情境美學空間

大古鑄鐵自創立以來，深受注重食安問題與飲食健康的消費者喜愛，秉持著「健康、無毒、安心」的品牌初衷，堅持使用100%生鐵原礦打造沒有輻射汙染、無重金屬殘留，不使用化學塗層的優質鑄鐵食器。全新開幕的台北旗艦店，有別於一般展售空間，以「好水、好茶、好咖啡、好料理」為基礎，打造情境式美學空間，透過特殊陳列、影音圖文教學展現產品特性，更備有料理教室、品茶空間，可實際動手操作、熟悉鑄鐵食器的特性，沉浸式體驗幫助顧客深度了解品牌精神。

大古鑄鐵台北旗艦店開幕，情境式主題陳列打造美學空間。

首支專為事茶而生的鑄鐵壺 五大專業細節擄獲愛茶人的心

啟壺儀式當天，也是大古鑄鐵首支專為事茶打造的鑄鐵壺【掬清】首度發表。市面上現有的鑄鐵壺，幾乎皆為日式鐵壺，少有專為中華茶藝打造的專業鑄鐵壺，歷經開發團隊超過一年的研發、測試、改進，並邀請專業設計師因應中式茶道使用習慣設計，總結出「好握、水順、立斷、不掉蓋」等專業細節，終於打造出線條優雅、符合人體工學、貼近專業茶人泡茶習慣的鑄鐵壺。結合大古鑄鐵獨家二價鐵處理技術，更能讓鑄鐵壺煮過的水質更圓潤甘甜，還有補鐵、去氯、維護腸道好菌、幫助提升心臟抗氧化酵素等好處，從外觀到功能，在測試階段就擄獲不少愛茶人的心。

大古鑄鐵首支為專業事茶設計的鑄鐵壺「掬清」及生長於台灣水源保護區的自然農法野生。

私房鑄鐵鍋料理、自然農法白茶免費體驗

慶祝門市正式開幕，大古鑄鐵將於台北旗艦店，舉辦多場免費體驗活動。「大古手路菜」邀請到料理達人林嘉貞老師，透過鑄鐵鍋手路菜展現辦桌文化，用美味料理為系列開幕活動點燃熱度！「茶香沁心扉」由資深茶藝師姜惠娟老師擔任侍茶人，運用大古鑄鐵壺沏泡來自台灣水源保護區的自然農法白茶，品味不一樣的回甘茶香！「Carol私房料理」則邀請到著有多本暢銷料理書的部落客Carol，將利用大古鑄鐵鍋烹調獨家私房料理，錯過可惜！

旗艦店限定獨享優惠 滿額再贈精美好禮

為回饋顧客長期以來的支持，大古鑄鐵旗艦店即日起至12月31日，推出全台限定獨家開幕優惠，最受消費者歡迎的輕量鑄鐵鍋【樂炒鍋28cm】，搭配去油鍋刷、隔熱手套，原價7,478元，優惠價只要5,380元；大容量設計的【極輕量鑄鐵萬用鍋】搭配廚具七件組，原價9,880元，優惠價只要7,680元；12月1日起更加碼活動，單筆結帳金額滿6,000元現折500元，滿20,000元現折2,000元，購買鑄鐵鍋、鑄鐵壺再贈精美贈品，詳細內容請見大古鐵器官方網站：https://www.taku-art.com/。

大古鑄鐵 台北旗艦店

地址：台北市大安區大安路一段169巷6號1樓

電話：02-2700-1075



歡慶台北旗艦店開幕 免費活動邀您同樂

【大古手路菜】

時間：11月28日（六）12:00-16:00

活動說明：料理達人運用鑄鐵鍋特性，烹調出各式令人驚豔的美味料理，免費邀請您一同享用鐵鍋美食。本場次活動免報名，歡迎蒞臨體驗！

【茶香沁心扉】

時間：11月29日（日）12:00-16:00

活動說明：當鑄鐵壺遇見台灣水源保護區自然農法白茶，邀請您一同來體驗味蕾的悸動。本場次活動免報名，歡迎蒞臨體驗！

【Carol私房料理】

時間：12月5日（六）14:00-16:00

活動說明：特邀人氣料理老師暨暢銷作家Carol，利用大古鑄鐵鍋烹調私房料理「什錦蔬菜Pizza」和「韓式起士排骨」，邀請您來品嘗職人料理。

活動名額有限，為維護活動品質，請事先報名，報名專線：02-2700-1075