遠雄人壽連5年捐犯罪被害人保護協會微型保險

根據台灣金融研訓院調查顯示，全台有高達1/4民眾沒有額外的商業保險，儘管台灣保險滲透率已是全球第一，平均每人手中握有2張以上保單，反觀仍有15.5％民眾連基本生活開銷都有困難，一旦面臨失業、疾病等突發狀況，個人或整個家庭就可能陷入困境。遠雄人壽關注這群弱勢朋友最迫切的生活保障需求，持續以捐助微型保險保險費方式，減輕其遭遇急難時的經濟與精神壓力，亦連續5年主動捐贈犯罪被害人保護協會服務對象微型保險，累計承保件數近4,000件，讓經濟弱勢或特殊家庭境遇民眾實質受益。

遠雄人壽總經理趙學欣指出，協助民眾建立正確保險觀念責無旁貸，「遠雄人壽近年陸續開發符合大眾需求的保障型商品，另方面也積極落實普惠金融，全力支持政府微型保險政策，期從一般民眾、弱勢家庭到身障族群，都能擁有保險守護，為奠定家庭與社會安定貢獻心力。」遠雄人壽公益微型保險提供15足歲至70歲經濟弱勢且符合投保資格者，不分性別、職業等級，享有為期一年、保額50萬元的傷害險保障，且為便利各社福機構投保，採團保進件模式，並以流程簡化、免體檢等便利投保措施，善盡保險專業回饋社會。

「財團法人犯罪被害人保護協會」服務對象為犯罪被害者及因犯行被害死亡者之遺屬，協會表示，會員都是家中主要經濟來源，透過遠雄人壽微型保險，他們能在基本保障的支持下解決困境，重建生活。為照顧更多弱勢民眾，遠雄人壽持續擴大微型保險扶助機構及捐贈對象，亦透過全台業務夥伴深入鄉里推廣，今年更致力強化身心障礙族群保險保障，已捐助11個社福機構與縣市政府中，就有７個為身障團體，期許努力守護國人生命保障、傳遞社會正向價值，給予弱勢族群翻轉人生的機會和希望。