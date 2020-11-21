淡海輕軌藍海線 11 月 15 日通車 免費體驗正當時

連接淡水知名景點的淡海輕軌藍海線第一期已於 11 月 15 日上午在漁人碼頭站正式舉辦通車典禮，交通部長林佳龍、新北市長侯友宜、市民代表及相關機構高層等皆出席此盛會。15 日下午2:00 正式通車，一個月內民眾持電子票證搭乘行經新增3站 (台北海洋大學、沙崙、淡水漁人碼頭站) 可享有區段旅程免費優惠。此一首座 「看見台灣海峽的輕軌」同時也是開啟國內第一個導入全程獨立查證與確證 (IV&V) 的軌道交通專案，確認從工程規劃初期就導入第三方查核機制更能確保軌道的安全與功能符合性，對台灣後續軌道發展具有指標性意義。

淡海輕軌線是國內第一條依據「大眾捷運系統履勘作業要點」聘用獨立查證與確證機構的專案，由台灣德國萊因從最早期規劃階段的基本設計、細部設計、製造、施工、安裝、測試、試運轉到正式營運階段，皆進行獨立查證與確證工作，確保淡海輕軌在功能、安全及品質上可符合政府規範及相關國際標準要求，並發出淡海輕軌第一期的營運安全檢核證明。淡海輕軌第一期工程包含綠山線及藍海線第一期， 2014年11月開工，2018年12月綠山線先行通車，藍海線第一期則於2020 年10月交通部完成履勘，11月初交通部核準營運許可，11月15日正式營運通車。

藍海線第一期於11月15日正式營運通車。圖／台灣德國萊因提供

「輕軌捷運可說是進步都市的移動城堡」林佳龍部長致詞表示。淡海輕軌第一期藍海線與綠山線濱海沙崙站銜接，藍海線通車後，淡海輕軌將包含兩種營運模式，分別為紅樹林站至崁頂站，以及紅樹林站至淡水漁人碼頭站，通車啟用後，預期可提升沿線觀光人潮。新增的三座車站旁均有公車、YouBike等設施，遊覽週邊景點更便利。除交通服務外，藍海線充滿淡水美景、歷史古蹟、人文藝術及美食，相當值得一遊。輕軌車站站體的博物館化更是一大特色，3個車站分別以戰爭的前、中、後期為代表，以清法戰爭滬尾之役為主題，經由畫作、柱體及各項裝置藝術來表現，將歷史意象帶入與民眾日常生活場景，寓涵文化傳承之意；而為了保護古戰場遺跡而打造的藍海橋更兼具歷史與觀光價值。

台灣德國萊因軌道事業部總經理詹家維說明，淡海輕軌線為低運量設計，在營運上有一些不同於中高運量的調整，例如為了節能考量，列車上下車門設計非如一般捷運到站後即會自動開啟，而是需由旅客主動按壓車門上之開門按鈕才會開門；無閘門的驗票機，旅客需於進出站時自行使用電子票證、信用卡、行動裝置刷卡或購票搭乘，營運公司會指派稽查人員於付費區內，不定時進行查票，旅客要注意無票、持用失效車票或冒用不符身分車票乘車時，除補繳票價外，還需另支付票價五十倍違約金等。

「輕軌捷運可說是進步都市的移動城堡」，民眾可利用一個月的免費搭乘期間，從走讀歷史到沙灘漫步，感受你不知道的淡海祕境。圖／台灣德國萊因提供

體驗淡海輕軌，看見淡水之美，輕鬆步行或騎自行車慢慢探索藍海線周邊都是好方法。民眾可利用一個月的免費搭乘期間，從走讀歷史到沙灘漫步，感受你不知道的淡海祕境。 通車活動影片: https://bit.ly/36PxeKT