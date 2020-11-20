統一證券首度榮獲台灣企業永續獎金獎

統一證券首次參與有台灣企業永續奧斯卡美譽的『TCSA台灣企業永續獎』，今年初試啼聲即榮獲『企業永續報告類 – 金融及保險業 金獎』之殊榮。

統一證券秉持「You care，We act!」的企業社會責任執行理念，用心傾聽利害關係人的聲音，並整合聯合國永續發展目標項SDGs，以「消除貧窮」、「就業與經濟成長」、「教育品質」、「性別平等」等四大指標，結合核心業務優勢作為永續發展四大發展核心價值「CORE」-「消除貧窮(Comfortableness)」、「就業與經濟成長(Opportunity)」「教育品質(Responsibility)」「性別平等(Equality)」，作為統一證券回饋社會的發展指標，將企業價值發揮最大效益。

統一證券以核心本業推動全球永續，ESG各面向之發展。公司治理面向(G)，持續推動責任投資政策制定與執行，落實機構投資人盡職治理政策。社會面向(S)持續發展勞工健康保護計畫，關心員工健康生活，也連續獲得3屆教育部體育署運動企業認證。客戶面為提升客戶服務，也籌備多檔ETN產品，以供客戶投資選擇。環境面向(E)自2019年即導入ISI 14064溫室氣體盤查，本年度也將引進ISO 14000環境管理系統，積極建構企業環境管理機制，納入生命週期的思維，讓更多環保目標得以推展及執行。

展望未來，統一證券除將企業核心能力與聯合國永續發展目標(SDGs)連結，強化公司治理保障各利害關係人之權益，同時以實際行動關懷弱勢族群回饋社會，善盡企業社會責任，並將永續性策略整合於企業經營理念以發揮金融影響力，邁向企業永續願景。