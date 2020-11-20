美CDC：感恩節別外出旅遊

美國新冠肺炎確診病例再攀新高，為免疫情加速擴散，美國疾病管制預防中心（CDC）19日勸告美國民眾，下周感恩節假期勿外出旅行，並針對旅遊及聚會活動提出安全建議。

疫情當前，美國很多家庭面對感恩節這類傳統節慶，該不該與親友團聚陷入掙扎，感恩節前後向來是美國的旅遊旺季。

關於要民眾感恩節勿旅行的呼籲，CDC官員沃克（Henry Walke）周四向記者簡報指出，這是「強烈建議」而非硬性規定，係基於新冠肺炎確診數、住院數及死亡數節節攀升所做的建議。

根預CDC資料，11月5日至13日，美國確診感染新冠肺炎的人數超過100萬，病故數在18日跨過25萬大關，單單過去2個月就新增5萬死亡病例。

CDC勸告美國民眾，凡是未同住一個家庭至少14天的人，勿與他們聚會，14天正是新冠病毒的潛伏期。CDC官員表示，針對假期期間仍選擇外出旅遊的美國人，他們也在CDC官網上張貼安全建議。

CDC建議採虛擬聚會，若要親身赴會，賓客應自備食物及餐具，而且盡可能在戶外。如果選在室內慶祝，建議要開窗，在打開的窗戶前擺放風扇，讓賓客所在的房間保持空氣流通，另外準備食物場所的附近要限制人數。

美國汽車協會（AAA）預估，今年感恩節外出旅遊人數至少掉10％，將創2008年來最大年跌幅。AAA根據10月的模式，估算出今年感恩節約5,000萬人出遊，少於去年的5,500萬。

而在CDC公開建議感恩節勿出外旅行後，AAA預期出遊人數恐怕更低。

聯合航空、美國航空與西南航空19日異口同聲指出，受新冠肺炎確診數激增影響，訂位情況並不熱絡。

聯航周四警告，新冠疫情升溫再一次重創航空旅遊，從訂位數下滑、機位取消增加嗅出端倪。聯航原本計劃第四季班次要較去年同期減55％，照目前看來可能得進一步減班。