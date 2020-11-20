美10月成屋銷售 衝14年新高

拜超低借貸成本以及人們在疫情期間出現換屋需求所賜，美國10月成屋銷售衝上14年新高，這使房市成為美國經濟罕見的亮點。另一方面，同樣在疫情影響下，美國30年期房貸利率降至2.72％，是今年第13次改寫歷史新低。

全美不動產經紀人協會（NAR）公布，10月成屋銷售月增4.3％，經季調後年率達685萬戶，創2006年2月以來最高，並且連續五個月上揚。與去年同期相比，10月成屋銷售更是勁升26.6％。

信評機構穆迪（Moody’s）首席經濟學家詹迪（Mark Zandi）表示，在疫情期間，人們對獨棟房屋的需求最令人驚喜。有鑑於愈來愈多人遠端上班，「帶動人們對房屋的喜好出現大幅轉變」。

儘管就業市場不佳、房價攀升，但一些家庭考量到疫情而決定離開大都市或人口稠密地區，這些人寧願砸錢購買獨棟房屋，而房貸利率位在歷史低點，也為買氣帶來支撐。

根據房地美（Freddie Mac）周四表示，目前房貸利率位於1971年開始追蹤這項數據以來最低點，預料這將挹注房市買氣至明年。

需求火熱加上房市供應仍吃緊，帶動近期房價節節攀升，在高價房市尤其明顯。NAR指出，10月成屋銷售價格中值為31.3萬美元，創歷史新高，房價逾100萬美元的銷售比去年同期增逾一倍。

NAR首席經濟學家Lawrence Yun表示，「在目前的環境，房屋銷售不斷揚升，高價房市業績更是一飛沖天。」

房地美指出，截至11月19日止該周，30年期房貸固定利率均值為2.72％，比前一周下滑12個基點，與2019年同期的利率3.66％相比，幾乎減少1個百分點。

美國經濟狀況令人失望，是過去一周利率下滑主因。房地美首席經濟學家哈特（Sam Khater）強調，「扮演經濟成長主力的消費支出數據走疲，使得房貸利率下探新低。」

韓投資大戶 瘋買美商辦

在新冠疫情期間，韓國投資人蜂湧投入美國商業房地產，部分受到超低利率的帶動，加上中國買家淡出、其他外商在疫情考量下裹足不前，也讓韓國儼然成為當前最積極的買家之一。

韓國退休年金、保險業者等投資大戶皆鎖定一些擁有長期租約的倉庫、辦公大樓做為購買標的。

美國近期熱門的房地產銷售案皆可見韓國投資人的身影。根據不動產服務商Newmark國際資本市場主管佛薛（Alex Foshay）表示，洛杉磯附近一座出租給亞馬遜的倉庫將要出售，18次買家出價中，韓國投資者即占九次。

近年來中國投資者因國內資本控管而逐漸撤出美國，其他外商則因疫情疑慮而縮手，反觀韓國投資者對美商用房市的興趣不減反增。

根據Real Capital Analytics資料，今年1到9月，海外對美國商業房地產的投資中，韓國即占8.6％，遠高於去年同期的3.7％，韓國買家共計投入15.6億美元，高於一年前同期的12.4億美元，為美國商業房產第三大海外投資者，僅落後加拿大與德國，反觀韓國去年在外國投資者排名第十。

佛薛指出，韓國買家認為這是機會之窗，因為目前美國市場競爭不若以往激烈。

韓國投資公司Soulbrain Holdings上月斥資1.6億美元在加州聖荷西買下三棟辦公大樓。

佛薛並提及，近日該公司代銷西雅圖一處出租給亞馬遜已十年的辦公大樓，價格超過6億美元，12家競標者中有四家來自韓國，「韓國的標價最高，往往也帶動價格」。但他未透露最後由誰得標。

Mesa West資本公司共同創辦人弗里曼（Jeff Friedman）表示，與歐洲和美國投資者不同的是，韓國業者也收購在較小城市或市郊的商業房產，而這些不動產價格比較不受疫情影響。舉例來說，總部位在首爾的Asia Investment Management甫於10月買下紐澤西Ridgefield Park一處辦公建築。