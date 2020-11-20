拜登財長人選 三大咖出列

美國總統當選人拜登（Joe Biden）表示已敲定能獲得民主黨自由與溫和兩派人馬都能接受的財長人選，並計劃將於感恩節前後公布。拜登並強調，儘管爆發第二波疫情，新政府不會採取全國大封鎖。

拜登周四（19日）在記者會上宣布他已經針對財長人選做出了決定，並說「將在感恩節前後公布這項人事消息」。今年感恩節落在11月26日。

根據消息人士透露，他所考慮的財長人選都有在聯準會（Fed）任職的背景。目前盛傳的名單包括Fed現任理事布蘭納德（Lael Brainard）、她曾於歐巴馬執政時期、在財政部負責國際事務。至於前Fed副主席佛格森（Roger Ferguson）與前Fed主席葉倫（Janet Yellen）等被列入考量。

拜登先前承諾將組織多元化的內閣團隊，這也意味他可能將選出美國史上首位有色人種或女性來帶領財政部。本身是非裔美籍人士的佛格森過去曾提到，計劃將在明年3月辭去美國教師退休基金會總裁兼執行長一職。

另外，拜登與其搭擋賀錦麗周四還與十名涵蓋民主共和兩黨等州長進行線上會議，商討聯邦政府需要提供各州什麼資源來因應近來急遽惡化的新冠疫情。

不過拜登已排除將進行全國封鎖來抑制病毒擴散，他說：「我將不會封鎖美國經濟」，他在言談中兩次強調「不會有全國封鎖」。

幕僚透露，拜登周五（20日）還計劃與眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）及參議院民主黨領袖舒曼（Chuck Schumer）會面。

由於川普迄今仍然拒絕承認敗選，已讓政權交接過程大受延宕，拜登周四重申，如果川普持續拖延交接作業，他的團隊將不排除採取法律行動。

另外川普想藉大規模重新計票來翻轉選舉結果的計畫則遭到挫敗！喬治亞州周四已完成首次人工重新驗票，結果拜登仍比川普多出12,284票，顯示重新計票並未改變選舉結果，而且選舉過程經查證也無存在重大瑕疵或舞弊，完全否決川普陣營的指控。

Fed緊急貸款計畫 美財長拒延長

美國財政部長穆努欽（Steve Mnuchin）周四（19日）宣布，當聯準會（Fed）多項緊急貸款計畫在年底到期後將不再繼續延長。這項決定也罕見引發財政部與Fed的不合，後者認為正值疫情持續在美升溫之際，這些緊急資金仍有其必要用來提振美國脆弱經濟。

穆努欽周四（19日）致給Fed主席鮑爾的信函中指出，由於這些用來支撐企業信用與提供中小企業資金的緊急貸款計畫「已經明顯達成任務」，因此在12月31日結束後，財政部將不再延長。這些計畫最早是在9月底到期，但當時獲得財政部與Fed的同意，導致這些計畫又繼續延長到年底。

Fed針對穆努欽這項決定，則公開表達失望並於當天發布聲明，聲稱「Fed希望在疫情期間設立的全套緊急機制，能夠持續發揮它們重要角色，為美國仍舊緊張與低迷的經濟提供後盾。」

鮑爾曾在周初提到，此時收回這些貸款計畫的時機尚未成熟，主要原因是受疫情籠罩，美國經濟前景不確定性已大幅升高。

產業分析師也警告穆努欽的做法恐讓尚未穩定的市場再生波瀾，特別是在疫情急升、導致美國復甦動能再度減弱之際，若是貿然結束這些緊急貸款計畫，將令投資者信心出現動搖。

另外如果市場情況轉趨惡化，撤回這些計畫也將剝奪部份企業與政府接近低成本信貸的途徑。

美國國會在今年3月提供4,540億美元給財政部，做為提供Fed擔保貸款之用。當時穆努欽立即將1,950億美元撥給Fed，做為將在年底到期的五項緊急貸款計畫使用。

目前尚不得知Fed下一步將怎麼做。外界猜測如果拜登在明年1月20日上任後，新政府有可能與Fed達成協議，再度恢復這些緊急貸款計畫。