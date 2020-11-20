網家明年推保險、跨境支付服務

網路家庭（8044）20日於櫃買中心舉辦業績發表會，網家新任投資長暨策略長周磊指出，網家旗下除了B2C的24h購物是主要成長動能以外，金融、跨境與其他子公司，目前雖仍處於虧損狀態，但網家正加大力道投資並加速取得用戶，除整合旗下拍付國際以及支付連兩家子公司以外，接下來也會推出更多服務，包括消費性個人融資、保險、跨境支付等，並於2021年陸續推出。

網家今年第三季單季稅後淨利6,772萬元，年增12％，單季稅後每股盈餘0.58元，也較上季的0.45元、去年同期的0.48元增加。不過，第三季營業利益4,075萬元，較去年同期1.05億元減少61％，也較上季減少35％，周磊表示，第三季主要因為疫情緩和實體通路恢復活動，以及政府推出振興三倍券協助實體店家影響，而疫情拖累不少手機品牌延後推出新品影響買氣意願也是原因之一。

累計今年前三季網家營業利益2.48億元，年增9.7％，稅後淨利2.07億元，較去年同期成長80％，每股盈餘為1.91元，優於去年同期的1.10元。

周磊強調，網家近期積極對內整合集團資源，11月已完成子公司支付連以及拍付國際的整併，以提高服務效率。未來在金融科技這一塊，會有更多投資及服務推出，在消費者端包括已針對個人貸款服務、攜手玉山銀行在Pi錢包內推出「拍享貸」信用貸款服務，2021年預計再推旅遊、汽車、機車等保險以及跨境支付。

不過目前金融科技這一部分，今年前三季仍處於虧損狀態累計淨損約1億元，跨境服務與其他子公司今年前三季累計淨損則為8,500萬元。目前在這一塊，網家正加速投資並取得更多使用者，以打造完整的生態系。

至於網家的C2C業務（露天市集、商店街）已重返正常獲利軌道，其中商店街相較去年也已轉虧為盈。

周磊表示，面對電商市場競爭，網家過去累積20年的大數據、消費者行為是一大優勢，以今年第三季來看，網家單月不重複造訪人數達1,500萬人，相當於台灣總人口的6成，未來如何在這些數據上透過分析來幫助電商業務成長，甚至發展出更多不同的服務，是集團目前積極耕耘的領域。

此外，周磊表示，網家今年開始積極向外結盟並拓展O2O模式，包括今年的雙11與中華電信、中和環球購物中心合作等，未來也將與實體的線下店家合作，把線上流量導向線下。周磊強調，網家集團不只是電商公司，透過積極打造集團生態系服務，要讓使用者以及黏著度都增加。